Costa vodi Atletico u finale, Arsenal bez prave šanse (1:0)

ATLETICO i Arsenal od 21:05 u Madridu igraju uzvratnu utakmicu polufinala Europa lige.

Prvi susret u Londonu je završio 1:1, a za Arsenal je osvajanje ovog natjecanja jedini način da se sljedeće sezone dočepaju Lige prvaka.

Arsenalu se u 8. minuti teško ozlijedio Laurent Koscielny, a u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena Diego Costa je doveo domaćine u vodstvo.

ATLETICO - ARSENAL 1:0

TIJEK SUSRETA:

55' Prilika za Atletico! Diego Costa je na pet metara od gola pomeo teren s Mustafijem, ali si je malo prejako gurnuo loptu i Chambers ju je u zadnji trenutak izbio ispred Atleticova napadača. Da je imao dijelić sekunde više bilo bi 2:0

53' Prilika za Arsenal! Sad je očajno reagirala Atleticova obrana koja u dva navrata nije očistila loptu. Ona dolazi do Ramseya na sedam, osam metara od gola, ali Arsenalov igrač se spetljao i između četiri domaća braniča traljavo pucao pokraj gola. Jako loša reakcija Ramseya koji uopće nije uspio iskontrolirati loptu

52' Odličnu kontru Arsenala na centru pametno zaustavlja Gabi prekršajem na Welbecku i dobiva žuti karton

49' Griezmann ubacuje iz kornera na drugu stativu, Costa je opet ponovno sam, ali je lopta preteška i glavom je samo dodaje u ruke Ospini. Nevjerojatno je kako gosti ostavljaju Diega Costu ponovno potpuno samog

46' Počelo je drugo poluvrijeme

45'+2' GOOOOOL! Vodi Atletico! Nevjerojatna rekacija Arsenalove obrane. Bellerin je pustio Costu da neometan uđe u kazneni prostor i Atleticov napadač prima Griezmannovo dodavanje i zabija za vodstvo!

42' Wilshere je dobio žuti karton

39' Prilika za Atletico! Girezmann je ostao potpuno sam na petercu, primio loptu od Kokea te iz okreta pucao malo preko gola. Nekoliko trenutaka ranije Koke je snažno opalio s 20-ak metara, ali je lopta fijuknula pokraj gola. Atletico sve bolji....

27' Lacazette se probio do gol-aut liniije, u nastavku akcije povratna lopta dolazi na vrh peterca, ali je nitko od gostiju ne uspijeva ugurati u gol

20' Griezmanna je Chambers u prolazi nehotice udario u glavu i Francuzu je potekla krv niz glavu. No, Griezmann je samo pokazao prema publici da ih još glasnije podrže te je nastavio utakmicu

8' Ozljeda! Koscielny se sam od sebe srušio na travnjak i s bolnog grimasom signalizirao klupi da više ne može igrati. Francuski stoper u suzama je iznesen s terena, a četiri minute kasnije zamijenio ga je Chambers. Čini se da je Koscielnyju pukla Ahilova tetiva

E logo no inicio de partida no Wanda Metropolitano, o Arsenal perde um de seus pilares defensivos: Koscielny se machuca sozinho e começa a chorar pic.twitter.com/Zxlu0lJOQi

6' Prilika za Atletico! Grozno je reagirala Arsenalova obrana i Diego Costa izbija sam pred Osipnu iskosa s desne strane, ali puca preko gola...

5' Za razliku od prve utakmice, večeras je od prve minute u igri Diego Costa umjesto Kevina Gameira

1' Počela je utakmica

📋 Our team to face @Atleti in tonight’s @EuropaLeague semi-final#ATLvAFC pic.twitter.com/XGfg5zyGQ8