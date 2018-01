COUTINHO DEBITIRAO ZA BARCU PROTIV BIVŠEG KLUBA Suarez i Messi zabili za polufinale Kupa Kralja

Foto: Getty Images/Guliver Image

TRI tjedna nakon što je iz Liverpoola stigao za 160 milijuna eura, Philipe Coutinho debitirao je za Barcelonu na Camp Nouu. Messi i Suarez odveli su Barcu u polufinale Kupa Kralja pobjedom protiv Espanyola 2:0.

Prvi nastup upisao je ušavši s klupe protiv Espanyola za kojeg je nekad igrao. U 68. minuti zamijenio je Andresa Iniestu.

Espanyol je iz prve utakmice donio prednost 1:0, ali već u prvih pola sata Barcelona je bila u prednosti.

Luis Suarez zabio je za vodstvo Barcelone već u 9. minuti na sjajnu asistenciju Vidala, a u 25. je Leo Messi novom majstorijom na rubu šesnaesterca zabio za 2:0.

Ivan Rakitić igrao je 93 minute i zamijenjen je tek u sudačkoj nadoknadi.



Podsjetimo, sinoć je Leganes senzacionalno izbacio Real pobjedom 1:2 u Madridu. Dalje su prošli i Valencia i Sevilla.





BARCELONA - ESPANYOL 2:0



A SEMIS 💪💪💪 Felicitaciones por el debut @Phil_Coutinho y espero a la próxima poder hacer el gol 😂😂😂. GRAN TRABAJO EQUIPO!!!!!



TO SEMIFINALS💪💪💪 Congratulations for your debut @Phil_Coutinho and I hope to score next time 😂😂😂. GREAT TEAM WORK!!!!! pic.twitter.com/g712KHA5MY