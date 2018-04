ČUDESNI SALAH Zabio dva remek-djela Romi u deset minuta i nije slavio

Foto: Getty Images / Guliver Image

NEVJEROJATNI Mohamed Salah nastavio je briljirati i u Ligi prvaka. Čudesni Egipćanin zabio je za vodstvo Liverpoola protiv Rome 1:0 u prvom dvoboju polufinala na Anfieldu, a 42. gol ove sezone potpisao je na majstorski način.

Rimljani su izgubili loptu na sredini terena, nakon čega je Roberto Firmino dodao loptu do Salaha. Obrana Rome, prije svega Kostas Manolas, nije se odlučila napasti najboljeg igrača Premier lige, koji je opalio i poslao loptu u suprotni kut od prečke u gol.

It had to be Mohammad Salah. #LIVROM #ChampionsLeague #Liverpool pic.twitter.com/gpziFl5MFR

