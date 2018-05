DALIĆ OBJAVLJUJE KONAČAN POPIS Izaberite svoju momčad za SP

Foto: Hina, Getty Images/Guliver Image, GNK Dinamo, HNK Hajduk

ZLATKO DALIĆ danas će u 13 sati objaviti popis od 23 reprezentativca koje vodi na Svjetsko prvenstvo.



Dok su neki izbornici odmah objavili skraćene popise za SP u Rusiji, Dalić je prošlog tjedna objavio širi popis s 32 imena, a sada će neke otpisati prije prvog okupljanja. Hrvatski izbornik već je najavio da na popisu neće biti iznenađenja.



Do početka Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji ostalo je nešto više od tri tjedna, a Hrvatska reprezentacija okupit će se 26. svibnja u Zagrebu. Istog dana Dalić će povesti momčad na mini pripreme u Rovinj do 2. lipnja, kada Hrvatska leti u Liverpool na okršaj s Brazilom. Nakon toga slijede treninzi u Rijeci i Osijeku do utakmice sa Senegalom na Gradskom vrtu, a tri dana kasnije (11. lipnja) reprezentacija leti za Sankt Peterburg.

Do prve utakmice na SP-u, protiv Nigerije 16. lipnja, Dalić je predvidio 21 trening. Drugu utakmicu Hrvatska igra 21. lipnja protiv Argentine, a treću u skupini protiv Islanda 26. lipnja.