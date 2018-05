DAN ZA OPROŠTAJ WENGERA "Arsenal je moja obitelj..."

Foto: Getty Images / Guliver Image

DOŠAO je i taj dan - Arsen Wenger je vodio posljednju utakmicu kao trener Arsenala. Nakon 22 godine francuski trener završio je s Topnicima, koji su golom Pierre-Emericka Aubameyanga slavili kod Huddersfielda 1:0 u posljednjem, 38. kolu Premier lige i na najljepši mogući način ispratili povijesnog stratega.

Uoči utakmice Wenger je, kao i u posljednjem susretu na Emiratesu, dobio špalir i pljesak cijelog stadiona, nakon čega je otrčao do tribine s pristalicama londonske momčadi, koja ga je ispratila ovacijama uz transparente zahvalnosti na svemu što je uradio za njihov klub u više od dva desetljeća.

Arsene Wenger’s final match as Arsenal manager after 22 years and 1,235 games in charge #AFC #bbcfootball pic.twitter.com/MwPVzMKC9d — David Ornstein (@bbcsport_david) May 13, 2018



"Ne znam što reći. Puno je emocija i zahvaljujem svima na lijepom oproštaju. Arsenal je moj klub, poput obitelji, a London moj grad, iako ni danas ne znam doći do centra grada. Jednostavno, uvijek me zanimao samo put od kuće do trening kampa i cijelog sebe dao sam za ovaj klub", rekao je Wenger.

‘THE IS ONLY ONE ARSENE WENGER’ pic.twitter.com/43dFex7ELz — Osman (@OsmanZtheGooner) May 13, 2018

Wenger je osvojio ukupno 17 trofeja s Arsenalom - po sedam FA kupova i Community Shielda, te tri Premier lige. Također, stigao je i do finala Lige prvaka 2006. godine, vodio 1:0 na Saint-Denisu protiv Barcelone s igračem manje, ali je onda u četiri minute primio dva gola i ostao na korak od ostvarenja sna...

"Nikada neću prežaliti tu noć. Praktički smo 14 minuta bili daleko od titule prvaka Europe. Bila je to sjajna sezona za nas, jedna od najboljih i nezaboravnih. Posljednjih godina je bilo teško voditi ekipu bez trofeja, ali sam vjerovao da se možemo vratiti na prave staze. Nedostajat će mi i pritisak na koji sam navikao", otkrio je Wenger pa rekao za čim još žali...

22 years. Countless memories.



Arsene Wenger has managed his final game for Arsenal. pic.twitter.com/XlEmplJwKz — ESPN FC (@ESPNFC) May 13, 2018

"Nije mi jasno kako smo na kraju ispali od Atletico Madrida u polufinalu Europa lige. Odigrali smo sjajno oba meča, ali i primili dva gola nakon pogrešaka i time ostali bez mogućnosti da igramo finale natjecanja. To bi bio doista lijep kraj. No, kako bilo, uvijek ću biti prvi i najveći navijač Arsenala", zaključio je Wenger.