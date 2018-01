Danska slomila Sloveniju nakon žestoke bitke u Varaždinu (31:28)

Foto: Hina

SLOVENIJA je porazom otvorila drugi krug rukometnog Eura. Nakon dramatičnih događanja u zagrebačkoj Areni, Slovenci su u prvoj utakmici druge faze u Varaždinu izgubili od Danske 31:28.



Danska je gotovo tijekom čitavog susreta imala prednost koja je varirala od jednog do četiri pogotka razlike, a jedino slovensko vodstvo bilo je 12:11 pred kraj prvog poluvremena. Danci su u prvom dijelu stvorili prednost na krilima sjajnog Svana koji je u prvih pola sata zabio čak sedam golova. Prvo poluvrijeme dobili su Danci s dva gola razlike, 14:16.

Susret je bio neizvjestan sve do ulaska u posljednjih 10 minuta kada je Blaž Janc pogodio za smanjenje danske prednosti na 26:25. No, u sljedećih pet minuta Lindberg, Hansen i Balling su odveli Dansku na nedostižnih 29:25.

Denmark won over Slovenia 🇩🇰31:28🇸🇮 in the second match played in Group II in Varazdin. Both teams were matched all the time until Denmark started directing their movements to the victory.

