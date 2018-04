Derbi koji nitko ne želi suditi dobio je sudac koji ga ne bi smio suditi

Foto: Igor Kralj/Pixsell

NITKO VIŠE i ne pamti kad je zadnji put derbi Dinama i Hajduka imao ovakvu težinu u borbi za naslov prvaka ta dva kluba kao što ga ima onaj koji će se u nedjelju od 17 sati igrati na Poljudu.



Dinamo i Hajduk opet se bore za naslov, a bez šansi i dalje nije ni Rijeka. To je odlična vijest za hrvatski nogomet. Loša je ta da je HNS ovaj derbi u ruke dao čovjeku koji se, blago rečeno, u takvim situacijama ne snalazi najbolje. I to u vrijeme kad nijedan sudac ne želi suditi nedjeljnu utakmicu, HNS tresu frakcijske borbe, a Torcida na dan derbija smijenjuje predsjednika jer je navodno koketirao sa sucima.



Prije nešto više od dva tjedna imali smo prilike vidjeti kako je sudac Mario Zebec unakazio inače odličan derbi Dinama i Rijeke na Maksimiru (3:0) u polufinalu kupa. Prvo je u suradnji s pomoćnicima dosudio nepostojeće zaleđe u situaciji kad je Heber išao sam prema Livakoviću, a onda je i minutu prije kraja poluvremena propustio dosuditi čisti penal nakon Bradarićeva igranja rukom.



U drugoj minuti nastavka Bradarić je odnio loptu ispred Perića nakon čega je došlo do nenamjernog kontakta s nogom Dinamova igrača, no Zebec je Rijekinom kapetanu pokazao drugi žuti karton. Potpuna lakrdija dobila je komičan kraj u 71. minuti kad je Stojanović na rubu kaznenog prostora s leđa srušio Acostyja za što je trebao dobiti drugi žuti karton. Zebec je karton zaista i izvadio, ali da bi ga pokazao Rijekinom igraču zbog simuliranja.





Točno godinu dana ranije Zebec je na Maksimiru sudio derbi Dinama i Hajduka. Zagrepčani su slavili 3:1 nakon što su treći gol dali deset minuta prije kraja nakon čistog faula Henriqueza na Hajdukovom golmanu Stipici. Tih dana Zebec je bio u centru pažnje kad ga je u jednoj od crnijih epizoda u povijesti HNL-a po poljudskom travnjaku u 90. minuti utakmice Hajduka i Rijeke ganjao maskirani torcidaš sa šipkom.''U Hrvatskoj se ne smije pogriješiti jedino na štetu Hajduka i u korist Dinama'', rekao je tom prilikom Zebec u intervjuu za Index.Godine 2013. ne samo da nije pogriješio na štetu Hajduka nego je Splićane sramotno dosuđenim penalom protiv Vinogradara pogurnuo u polufinale kupa.U prosincu 2016. godine izašao je krvav s derbija Hajduka i Dinama na Poljudu, koji je Dinamo dobio Soudanijevim golom u 83. minuti. Zebeca je desetak minuta ranije pogodila lopta u glavu, a nakon što je isključio Lorenca Šimića u sedmoj minuti nadoknade, Hajdukovi igrači su se s njim željeli obračunati. Između ostalog i zbog navodnog prekršaja na Ercegu u kaznenom prostoru u 65. minuti, no u tom slučaju ih je demantirala snimka na kojoj se jasno vidjelo da prekršaja nije bilo.Iste godine je sudio i utakmicu Dinama i Osijeka na Maksimiru. Gosti su iznenađujuće slavili 1:0, ali tek nakon što im je Zebec dosudio dva nepostojeća zaleđa kojima bi mogli povisiti vodstvo.

U svakom slučaju, Mario Zebec je - ''bad news''. Dati takvom sucu najvažniju utakmicu sezone, ako ni zbog čega drugog a onda zbog onog nedavnog cirkusa na susretu Dinama i Rijeke, u najmanju je ruku strašno rizična odluka.

Niti je Mario Zebec najbolji hrvatski sudac, niti je ovo utakmica nakon koje bi se smjeli vući ikakvi sudački repovi. A kad je Zebec u pitanju, to je gotovo pa i pravilo.