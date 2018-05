Detroit otpustio trenera: "Momčad nije napredovala u dvije godine"

AMERIČKA profesionalna košarkaška NBA momčad Detroit Pistons objavila je kako je Stan Van Gundy razriješen svojih dužnosti glavnog trenera i predsjednika košarkaških operacija nakon četiri sezone provedene u tim ulogama.

"Odlučili smo kako je potrebna promjena u nastojanju da našu organizaciju odvedemo na novu razinu. Zahvalan sam Stanu na svemu što je učinio za Pistonse i grad Detroit, no u posljednje dvije godine momčad nije napredovala", objavio je vlasnik kluba Tom Gores.

“We have decided that this change is necessary to take our basketball organization to the next level,” - Pistons owner Tom Gores.



