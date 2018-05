Dinamo dvaput gubio pa bod u Koprivnici spasio u 87. minuti (2:2)

Foto: Vjeran Žganec-Rogulja/Pixsell

DINAMO je u 33. kolu HNL-a remizirao u Koprivnici sa Slavenom 2:2 i tako propustio priliku možda već ovog vikenda proslaviti naslov prvaka.



Za to mu je trebao poraz Rijeke u Kranjčevićevoj protiv Lokomotive, pobjeda u Koprivnici i kiks Hajduka u nedjelju protiv Rudeša. Lokomotiva je pomogla Jurčevićevoj momčadi i nešto ranije pobijedila Rijeku 1:0, ali Dinamo to nije znao iskoristiti i morao se spašavati protiv Slavena.



Rasterećena momčad Tomislava Ivkovića uopće nije bila impresionirana činjenicom da igra protiv Dinama i od prve minute je odlučila igrati, a ne braniti se. Dinamo je u otvaranju susreta djelovao pomalo nezainteresirano i baš kad je počeo nešto igrati primio je gol.



Gosti su izgubili loptu na centru, Vidović je vidio Ivanovskog i gurnuo mu sjajnu loptu kroz Dinamovu obranu. Benković i Rrahmani nisu znali gdje bi sa sobom, Slavenov napadač im je pobjegao i riješio se Livakovića, ali je otišao previše ukoso. No još jednim lažnjakom povaljao je Dinamova golmana i kraj statičnih Dinamovih stopera, koji su se tek sad vratili, zabio u nebranjeni gol.







Mogao je Dinamo do izjednačenja u 29. minuti, ali je Marković odlično obranio Soudanijev udarac iz voleja. U završnici prvog poluvremena Dinamo je stisnuo i kad se činilo da će Slaven na poluvrijeme s vodstvom gosti su izjednačili. Hajrović je pokušao iskosa iz poluvoleja, a lopta se od tla odbila prema Budimiru koji odličnim udarcem glavom pogađa donji kut za 1:1.U nastavku se očekivala bolja i angažiranija Dinamova igra, ali Zagrepčani su djelovali jednako sterilno kao u prvom dijelu. U 62. minuti Vidović je odlično pucao glavom, ali preko Livakovićeva gola, a pet minuta kasnije Slaven je poveo.Gosti su opet izgubili loptu na centru. Ona dolazi do Ivanovskog koji lukavo pasom bez gledanja pronalazi Vidovića na vrhu šesnaesterca. U tom trenutku Benković i Rrahmani čuvaju jedan drugoga, a tek Stojanović s beka prati Slavenova igrača. Vidović kulerski ulazi u šesnaesterac, lažnjakom izbacuje Dinamov veseo stoperski par i rutinski zabija pokraj Livakovića za 2:1.Šest minuta kasnije Jurčević iz igre vadi beskorisnog Lecjaksa i uvodi Ćorića koji je malo razbudio Dinamo. Zagrepčani su do kraja susreta potpuno stisnuli Slaven u šesnaesterac. Sijevalo je s krila i iz kornera, a u 85. minuti se Soudani odlično oslobodio dvojice čuvara, dobro pucao, ali lopta završava u bloku.Ipak, tri minute prije kraja Dinamo je izjednačio. Ćorić je ubacio iz kornera, a Benković glavom s pet metara pogodio za 2:2 i tako se barem malo iskupio za kriminalne reakcije kod oba Slavenova gola. Igralo se sedam minuta sudačke nadoknade zbog šest izmjena i ubacivanja baklji u teren. Produljio je to sudac na devet, ali Dinamo nije uspio do pobjede. Najbliži trećem golu bio je Mario Budimir čiji je udarac u 94. minuti u zadnji trenutak blokirao Katić.