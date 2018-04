DINAMO UGROZIO TITULU Evo kako Hajduk i Rijeka mogu do naslova

Foto: PIXSELL

UOČI posljednjih šest utakmica sezone Dinamo je ugrozio prvo mjesto jučerašnjim porazom od Osijeka 0:1 na Maksimiru, a Hajduk se iznenada vratio u utrku za naslov prvaka.





Splićani sada zaostaju samo pet bodova, a pred njima je najveći derbi na Poljudu u kojem bi se pobjedom primakli Dinamu na samo dva boda razlike pet utakmica do kraja sezone.



Kao što smo ranije već analizirali, Dinamo ima nešto lakši raspored u završnici sezone od svojih konkurenata, no ipak mora preživjeti dva najteža derbija. S Hajdukom igra već za dva dana, 21. travnja u Splitu, a tjedan dana kasnije na Maksimiru dočekuje Rijeku.



Ako zadrži prednost nakon te dvije utakmice, Dinamo ima naizgled lak posao do kraja, ali to ne znači da će tako i biti. Čekaju ih gostovanja kod Slaven Belupa, Lokomotive i Rudeša, a u posljednjem kolu domaći okršaj s Interom, koji je Modrima otkinuo dva boda prije dva tjedna. Lokomotiva je ove sezone senzacionalno srušila Dinamo prvi put u povijesti, Rudeš je nedavno "pojeo" i Rijeku u pokušaju da očuva prvoligaški status, a Belupo je prošle sezone odlučio borbu za naslov upravo pobjedom protiv Dinama u posljednjim kolima.





S druge strane, Hajduk može pobjedom u derbiju na Poljudu doći na dva boda do vrha. Ako Dinamo kiksa i u Rijeci, Splićani mogu zasjesti na prvo mjesto već za devet dana u Koprivnici, ali nakon toga im slijedi najveći izazov - sačuvati prednost protiv borbenih Rudeša i Istre te u derbijima kod kuće s Osijekom i u gostima kod Rijeke u posljednja dva kola. Gore ne može.



Ako u obzir uzmemo i aktualne prvake, Rijeka ima matematičke šanse osvojiti naslov, no mora nadoknaditi čak devet bodova zaostatka, a raspored joj nije nimalo lak. Nakon Osijeka, koji stiže narednog vikenda, Rijeka tjedan dana kasnije ide u goste Dinamu. Pod uvjetom da Dinamo izgubi oba derbija, Rijeka bi stigla na tri boda do vrha i mora se nadati kiksu rivala na malim utakmicama kako bi u posljednjem kolu protiv Hajduka imala priliku proslaviti naslov na svojoj Rujevici. No, pokazalo se i lani, u HNL-u ništa nije nemoguće.



RASPORED DO KRAJA SEZONE



DINAMO



21.4. Hajduk - Dinamo

28.4. DINAMO - RIJEKA

5.5. Slaven - Dinamo

9.5. Lokomotiva - Dinamo



12.5. Rudeš - Dinamo19.5. DINAMO - INTER21.4. HAJDUK - DINAMO28.4. Slaven - Hajduk5.5. Rudeš - Hajduk9.5. Istra - Hajduk12.5. HAJDUK - OSIJEK19.5. Rijeka - Hajduk21.4. RIJEKA - OSIJEK28.4. Dinamo - Rijeka5.5. Lokomotiva - Rijeka9.5. RIJEKA - INTER12.5. Cibalia - Rijeka19.5. RIJEKA - HAJDUK