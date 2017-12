DJEČAK KOJI JE ŠOKIRAO ALEXA FERGUSONA Odbio ugovor s Unitedom jer je želio studirati ekonomiju

Foto: Guliver Image/Getty Images

IMAO je 19 godina kad je 2009. dobio šansu života. Oliver Gill, sin oca Davida, u to vrijeme jednog od čelnih ljudi Manchester Uniteda i Engleskog nogometnog saveza, prošao je sve mlađe selekcije Crvenih vragova i Alex Ferguson ga je prije devet godina priključio treninzima prve momčadi.

Važio je za jednog od najtalentiranijih mladih igrača na Otoku i nogometaša s kojim će United moći računati u budućnosti. Mladi defenzivac dobio je čak i čast da sjedi na klupi na utakmici Lige prvaka protiv Wolfsburga, no nikad nije zaigrao za prvu momčad jednog od najvećih klubova na svijetu.

Ne zato što je nešto putem pošlo po zlu, nego zbog toga što je, na iznenađenje mnogih, mladi Gill to odbio. 2010. Ferguson je pred Olivera stavio ugovor, no mladi nogometaš nije ga želio potpisati. Premda mu se smiješila obećavajuća karijera, Gill je šokiranom sir Alexu kazao kako voli nogomet, ali da mu je primarni cilj u životu školovati se te da je svjestan kako ne može paralelno voditi život profesionalnog nogometaša u gigantu kao što je United i studirati ekonomiju, koja je bila njegova najveća ljubav. Ferguson se isprva šokirao, ostao je bez teksta, ali je onda stisnuo ruku hrabrom mladiću i poželio mu sreću u životu.

