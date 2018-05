Đoković prošao nakon dva i pol sata i izborio meč s Nadalom

Foto: Getty Images/Guliver Image

NOVAK Đoković plasirao se u polufinale ATP turnira iz serije "Masters 1000" u Rimu, on je u četvrtfinalu svladao Japanca Keija Nishikorija sa 2:6, 6:1, 6:3.

Đokoviću je ovo bio prvi četvrtfinale u 2018. godini, a uspio je ostvariti i korak dalje te će mu sljedeći suparnik biti Španjolac Rafael Nadal koji je ranije u petak svladao Talijana Fabija Fogninija sa 4:6, 6:1, 6:2.

Make it 12 consecutive wins over Kei Nishikori and 9 Rome semi-finals in total. 🙌@DjokerNole sets a date with Rafael Nadal with a 2-6 6-1 6-3 victory. #ibi18 pic.twitter.com/Kf7OOYa3pk