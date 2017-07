Đoković u četvrtfinalu Wimbledona, pao Francuz Mannarino

Foto: Getty Images / Guliver Image

NOVAK ĐOKOVIĆ plasirao se u četvrtfinale Wimbledona. Srpski tenisač svladao je u osmini finala Francuza Adriana Mannarina 3:0 u setovima (6:2, 7:6, 6:4) i za polufinale turnira će igrati protiv Tomaša Berdycha.

Đoković je završio posao za dva sata i 13 minuta. Nakon što je lako slavio u prvom setu, u drugom je morao do tie-breaka, u kojem je slomio protivnika, a u trećem uz jedan break ostvario je cilj i plasirao se među osam najboljih tenisača u Londonu.

Svi četvrtfinalni dvoboji na rasporedu su u srijedu, a preostala tri para čine Marin Čilić i Gilles Muller, Roger Federer i Miloš Raonić te Andy Murray i Sam Querrey.

Đoković je u karijeri čak 25 puta pobijedio Berdycha, uz svega dva poraza, a do sada je njihov omjer na Wimbledonu 1:1.

"I've been feeling really good on the court. I'm obviously very motivated to get as far as I can"



- @DjokerNole #Wimbledon pic.twitter.com/R87YsYvaEH