Dogovoren veliki okršaj Ngannoua i Lewisa: "Ovo su pravila za našu borbu"

Foto: Guliver Image/Getty Images

DERRICKU LEWISU je ispunjena želja - UFC mu je dogovorio borbu s Francisom Ngannouom. Veliki okršaj dogodit će se na najvećem eventu ove godine, 7. srpnja u Las Vegasu.

Lewis u ovu borbu ulazi sa sedam pobjeda u posljednjih osam borbi, od čega je šest pobjeda upisao nokautom. Ngannou je u siječnju doživio poraz u borbi za titulu od Stipe Miočića, prvi otkako je u UFC-u.

Lewis je tjednima prije dogovora ove borbe počeo s provokacijama.

"Kad me pitaju o njemu, ja pokušavam biti pristojan i lijepo pričati. Međutim, on o meni priča podcjenjivački... Kaže da nisam njegov nivo, da sam spor i slično. Time se ne zamaram. On ima 40 godina. Tvrdi da je bio beskućnik, ali nitko nema pojma koliko je zapravo star. Neka mi pokažu njegov rodni list. On ima 40 godina i narokan je steroidima", govorio je 33-godišnji Lewis o godinu dana mlađem Ngannouu.

Nakon potvrde da će se boriti s francusko-kamerunskim borcem Lewis je na Instagramu objavio pravila borbe. S popisom pravila našalio se i na suparnikov i na svoj račun što se tiče kondicije u borbi...

Lewis je naveo da će runde trajati po jednu minutu, da će biti dodijeljeni negativni bodovi za svaki pokušaj rušenja te da će između rundi biti po deset minuta odmora.