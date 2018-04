Dončić spasio Real i odveo ga na Final Four u Beograd

Foto: EPA



POZNATI su svi sudionici ovosezonskog završnog turnira Eurolige koji će se igrati u Beogradu od 18. do 20. svibnja, branitelju naslova Fenerbahceu i Žalgirisu, koji su se kvalificirali još u četvrtak, u petak su se pridružili CSKA iz Moskve i Real iz Madrida.



CSKA je u četvrtoj utakmici četvrtfinala kao gost svladao Himki sa 89-88 i tako sa 3-1 u pobjedama osigurali prolazak dalje, dok je Real također sa 3-1 u pobjedama izbacio Panathinaikos zahvaljujući 89-82 pobjedi na som parketu.



Iako je CSKA vodio gotovo čitavim tijekom susreta, a nerijetko i s dvoznamenkastom razliko, Himki je tricom Šveda minutu prije kraja uspio povesti sa 87-85. Sergio Rodriguez je 21 sekundu prije isteka vremena s pogođena dva slobodna bacanja poravnao na 87-87 da bi sekundu potom Anthony Gill pogodio samo jedno slobodno bacanje za 88-87 za Himki. U svom posljednjem napadu gosti su preko Coreyja Higginsa stigli do ubačaja za vodstvo od 89-88 pet sekundi prije zvuka sirene, a zatim je uslijedio kontroverzni kraj kojemu su glavne uloge nažalost preuzeli suci.



Naime, Himki je vrlo brzo izveo loptu nakon primljenog koša i u protunapadu postigao pobjednički koš. No, suci su vratili loptu pod obruč domaćih i naredili da se posljendjih pet sekundi ponovi. Na postavljenu obranu CSKA Himki nije uspio složiti suvislu akciju i gosti su proslavili prolazak dalje.





Cory Higgins je predvodio strijelce CSKA sa 20 koševa, dok je Aleksej Šved ubacio čak 36 poena za Himki.U Madridu je Real uoči posljednjih 10 minuta imao 18 koševa razlike, ali su gosti uspjeli minutu prije kraja smanjiti na 85-82. Tada je Luka Dončić pogodio tricu preko ruke s istekom napada za 88-82 i spasio "kraljevski" klub.Luka Dončić je sa 17 koševa predvodio Real, dok je Chris Singleton ubacio 21 poen za Panathinaikos.Još u četvrtak su plasman na završni turnir izborili branitelj naslova Fenerbahce i Žalgiris. Fenerbahce je sa 3-1 izbacio Baskoniju, a Žalgiris je istim omjerom bio bolji od Olympiacosa.U polufinalu će 18. svibnja igrati Fenerbahce i Žalgiris te Real i CSKA.