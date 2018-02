DRAMA PRED OTVORENJE ZOI-a "Mimohod obiju Koreja dogovoren je samo četiri sata prije početka ceremonije"

Foto: Getty Images

NA OTVORENJU Zimskih olimpijskih igara u Pjongčangu 9. veljače Sjeverna i Južna Koreja u svečanoj su povorci svijet pozdravile pod zajedničkom zastavom, odnosno zastavom ujedinjene Koreje na kojoj je plavom kartom prikazan korejski poluotok na bijeloj podlozi.

Predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora Thomas Bach za američku novinsku agenciju Associated Press nekidan je utvrdio kako je "sport uspio spojiti dvije Koreje te kako dobronamjerni pregovori mogu dovesti do pozitivnog rezultata".

U ekskluzivnom, pak, razgovoru za Eurosport Thomas Bach potvrdio je kako je sa svojim suradnicima godinama radio na ostvarenom ujedinjenju.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Veliki trenutak bio je kada su Sjeverna i Južna Koreja pred svijet stupile sa zajedničkom zastavom. Obuzmu me emocije i naježim se kada gledam snimke. To je istinska olimpijska poruka u svojoj srži. Gledati sportaše i sportašice dviju Koreja kako se drže za ruke i uživaju zajedno u trenutku u kojem ispisuju povijest. Svojim ujedinjenjem šalju snažnu poruku o prijateljstvu i miru s Korejskog poluotoka koji je mjesto velike političke napetosti", rekao je čelnik Međunarodnog olimpijskog odbora pa je otkrio zakulisje cjelokupne operacije koja je opčinila svijet.

"Odat ću vam tajnu. Finalna odluka o zajedničkom nastupu na svečanom mimohodu donesena je samo četiri sata pred početak ceremonije otvorenja. Otkrivam vam tajnu kako biste stekli dojam što se sve odvijalo iza kulisa. Naposljetku, uspjeli smo u našoj misiji. Radili smo na sudjelovanju sportaša i sportašica Sjeverne Koreje od 2014. godine pa sve do posljednjeg trenutka", trijumfalno je zaključio Thomas Bach s jasnom porukom kako je olimpijski duh i dalje sveprisutan.

Speaking exclusively to Eurosport earlier today, IOC President Thomas Bach revealed the agreement by North & South Korean officials to allow its athletes to march under the Unified flag was made just four hours before the Opening Ceremony began. #Olympics #PyeongChang2018 pic.twitter.com/7uD4q8mh1X