Drugi Cibonin uzastopni trijumf nad Splitom u 2018. godini

Foto: Hina (Mario Strmotić)

U DERBIJU 15. kola hrvatskog košarkaškog prvenstva Cibona je gostujućom pobjedom porazila Split s 97:80 (21:20, 20:22, 32:14, 24:24). Početkom siječnja Cibona je slavila i u osmini finala Kupa sa 76:67.

Tijekom prvoga poluvremena momčadi su se često izmjenjivale u vodstvu te nijedna nije uspjela stvoriti prednost veću od pet poena. Kada je u posljednjoj minuti prije odlaska na odmor iz utakmice izbačen kapetan Cibone Marin Rozić, koji je u kratkom vremenu napravio nesportsku pogrešku i tehničku pogrešku, činilo se kako je Splitu olakšan put do uspjeha u nastavku.

Međutim, u razdoblju od 22. do 27. minute Cibona je ostvarila sjajnu seriju od 18:0 kojom je zaostatak 45:46 pretvorila u prednost od 63:46. Razliku je Cibona zadržala sve do početka posljednjeg dijela utakmice, no Split se nije predavao te je uzvratio velikom serijom od 15:0 kojom se u 35. minuti primaknuo na samo dva poena razlike (76:74) i zaprijetio preokretom.

Ipak, tada su reagirali najiskusniji igrači Cibone; Luka Žorić pogodio je dva slobodna bacanja, a Marko Tomas povezao je dvije trice te je Cibona otišla na prednost 84:74. Do kraja su utakmice Ratkovica i Novačić pogodili još nekoliko trica i na kraju je Cibona ostvarila uvjerljivu pobjedu.

Marko Tomas predvodio je Cibonu s 21 košem i 9 skokova, Ivan Novačić dodao je 18, dok su Henrik Širko s 18 i Mateo Kedžo sa 16 poena bili najučinkovitiji kod Splita.

"Prije svega bih čestitao svojim momcima. Pokazali smo karakter, iako smo imali određene greške i mlako ušli u utakmicu. Pokušali smo povećati rotaciju i pridonijeti momčadskom duhu. Moramo još rasti. Skoro smo izgubili utakmicu. To se ne smije događati ako mislimo biti ozbiljna ekipa. Očekivao sam težu utakmicu negoli što je bila u Kupu jer je Split dignuo formu. Još se uvijek tražimo. Čestitao bih protivniku i splitskoj publici", izjavio je Cibonin trener Ante Nazor za službenu klupsku mrežnu stranicu. "Ušli smo slabo u utakmicu, ali smo se uspjeli vratiti do poluvremena. Vratili smo onu igru koju smo i trebali igrati od početka. U trećoj četvrtini smo prelomili utakmicu i na kraju zasluženo pobijedili. Čestitam Splitu na dobroj utakmici”, rezonirao je Cibonin košarkaš Luka Žorić.

S omjerom pobjeda i poraza 10:4, Cibona je trenutačno četvrta na ljestvici. Split je s učinkom 8:5 na petoj poziciji. Na vrhu je Zadar s 13:1, a druga je Cedevita s 12:1.