DRUŠTVO NEPOBJEDIVIH Rumunjski stroj, slavni Milan i Dinamovih 50

SAN Barcelone o naslovu prvaka Španjolske bez poraza srušio se u Valenciji, gdje je novi drugoligaš Levante pobijedio Katalonce 5:4 i upropastio im niz. Momčad Ernesta Valverdea pune 43 utakmice nije znala za poraz u prvenstvu, ali je kraj došao kada su se najmanje nadali. Niz je započeo 15. travnja 2017. protiv Real Sociedada (3:2), a trebao je biti zaključen za ovu sezonu upravo protiv baskijskog kluba. No ispriječio se Levante...

"Ova noć će nam ostati u lošem sjećanju. Stigli smo u Valenciju kako bismo sačuvali rekord, ali smo odigrali loše i probudili se kasno pa smo na kraju izgubili. Bez dvojbe, ovo je poraz koji boli na kraju sezone", priznao je Philippe Coutinho, čija tri gola Barci nisu bila dovoljna.

Time je Blaugrana u nogometnoj povijesti ostala daleko od ostalih rekordera po nepobjedivosti, a među njima je i zagrebački Dinamo s 50 utakmica bez poraza, nizom koji je trajao od 36. kola sezone 2013./14. pa sve do 14. kola 2015./16.

Pogledajte ovdje. Rijeka je zaustavila Dinamo (2:1), a Matjaž Kek ostvario prvu pobjedu nad Zoranom Mamićem. Junior Fernandez već je u petoj minuti zabio za vodstvo gostiju, koji su od 34. minute igrali s igračem manje jer je isključen Tavarel, koji je glavom udario Marka Vešovića. Rijeka je iskoristila brojčanu prednost te prvo u 50. minuti izjednačila preko Mirala Samardžića, a pobjedu i preokret potpisao je Anas Sharbini u prvoj minuti sudačke nadoknade.

Gledajući cijelu sliku, apsolutni rekorder je Steaua, čiji će niz teško itko uspjeti srušiti. Rumunjski velikan je od 1986. do 1989. godine povezao 104 utakmice bez poraza. U pitanju je čuvena generacija koja je 1986. postala europski prvak nakon pobjede nad Barcelonom u finalu preko penala.

Na drugom mjestu vječne liste je Lincoln iz Gibraltara, koji 88 mečeva zaredom nije izgubio u pet godina (od 2009. do 2014.), a na postolju je završio i moldavski Šerif sa 63 utakmice bez poraza u razdoblju od 2006. do 2008. godine.

Četvrti je Celtic, čija je momčad prije 103 godine započela pravi pothvat i povezala 62 susreta bez poraza, a to se dogodilo u razdoblju od 1915. do 1917. godine. Iza škotskog prvaka završila je estonska Levadia sa 61 utakmicom nepobjedivosti od 2008. do 2009.

Na čudesnom popisu je i belgijski Royale Union Saint-Gilloise (60 utakmica od 1993. do 1935), a po 59 puta zaredom u Armeniji nisu izgubili Širak i Pjunik. Prvi je vladao od 1993. do 1995., a drugi izjednačio njegov rezultat od 2002. do 2004. godine.

Kada se, na drugoj strani, okrenemo ozbiljnijim europskim ligama, tu je i dalje neprikosnoveni Milan. Slavne Rossonere nitko nije mogao pobijediti na Apeninima od 1991. do 1993. godine, a na kraju im je niz prekinuo nezaboravni Faustino Asprilla, golom za Parmu iz slobodnog udarca na San Siru za povijesnih 1:0.

Dvije utakmice manje od Milana ima Benfica, čiji je niz stao na 56 utakmica 1976., a krenuo je 1974. godine. Odmah iza nje je još jedan portugalski klub Porto, kojem je dvaput pošlo za rukom da veže više od 50 mečeva bez poraza. Zmajevi su od 1994. do 1996. povezali 53, a od 2010. do 2012. čak 55 dvoboja u kojima nisu gubili tijekom prvenstva.

Na 52 utakmice zaustavio se Ajax (1994.-1996.). Tu su još i nepobjedivi Arsenal (49) od 2003. do 2004. te Juventus (49) od 2011. do 2012., nakon kojih je zastala ovogodišnja Barcelona s 43 utakmice. Za to može zahvaliti nevjerojatnom Levanteu, koji će s osmijehom u drugu ligu.

NAJDUŽI NIZOVI BEZ PORAZA

104 Steaua (1986.-1989.)

88 Lincoln (2009.-2014.)

63 Šerif (2006.-2008.)

62 Celtic (1915.-1917.)

61 Levadia (2008.-2009.)

60 Royale Union Saint-Gilloise (1933.-1935.)

59 Širak (1993.-1995.)

59 Pjunik (2002.-2004.)

58 Milan (1991.-1993.)

56 Benfica (1974.-1976.)

55 Porto (2010.-2012.)

53 Porto (1994.-1996.)

52 Ajax (1994.-1996.)

50 Dinamo Zagreb (2013.-2015.)

49 Arsenal (2003.-2004.)

49 Juventus (2011.-2012.)

43 Barcelona (2017.-2018.)