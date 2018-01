Foto: Ivo Čagalj/Pixsell; RTL

DOMAGOJ DUVNJAK ozlijedio je mišić desne noge na utakmici protiv Srbije (32:22).

Pred kraj utakmice Duvnjak se uhvatio za mišić desne noge i pao na teren, a prvi u pomoć su mu skočili srpski rukometaši. "Duvnjak je veliki sportaš, isto bi i on napravio za nas", rekao je Mijajlo Marsenić.

Dumagoj Duvnjak unfortunately got injured, let’s hope it’s nothing serious! #CROSRB pic.twitter.com/GqZFfreRCJ