EUFORIJA MEĐU ENGLEZIMA Pogledajte kako slave izbornikove pozive na Svjetsko prvenstvo

IZBORNIK Gareth Southgate je za Svjetsko prvenstvo okupio najneiskusniju englesku reprezentaciju od 1962. godine.

Igrači s njegova popisa od 23 imena imaju u prosjeku samo 19 nastupa za reprezentaciju, a najiskusniji je Chelseajev stoper Gary Cahill s 58 nastupa. Iako su engleski novinari i javnost očekivali da će Southgate pozvati fantastičnog Fulhamova 17-godišnjaka Ryana Sessegnona, to se ipak nije dogodilo.

No prvi poziv u reprezentaciju dobio je mladi Liverpoolov lijevi bek Trent Alexander-Arnold, a hrabri Southgate je pozvao samo petoricu igrača koji su igrali na prošlom SP-u, a nijedan igrač u kadru reprezentacije nikada nije dobio utakmicu na Svjetskom prvenstvu.

S popisa je izostao dugogodišnji golman Joe Hart, a branit će Jordan Pickford, Jack Butland i Nick Pope. S popisa je izostao odlični Burnleyev stoper James Tarkowski, koji je bio u konkurenciji za momčad, a u napadu je Southgate igrao na sigurno i pozvao je Kanea, Vardyja, Welbecka i Rashforda.

Brojni engleski reprezentativci oduševljeno su dočekali Southgateove pozive. Trent Alexander-Arnold objavio je na Twitteru svoju fotografiju kao klinca u engleskom dresu.

"Od malih nogu sam sanjao igrati za Englesku. Danas se taj san ostvario. Ponosan sam što ću predstavljati tri lava ovog ljeta", napisao je Liverpoolov igrač.

"Od malih nogu sam sanjao igrati za Englesku. Danas se taj san ostvario. Ponosan sam što ću predstavljati tri lava ovog ljeta", napisao je Liverpoolov igrač.

Kyle Walker je priznao da je propustio izbornikov telefonski poziv, iako je znao da će biti pozvan u reprezentaciju.

"Ovo je jedini telefonski poziv koji sigurno ne želiš propustiti", napisao je Walker uz screenshot mobitela na kojemu se vidi da ga je izbornik zvao.

Duhovit je bio Leicesterov stoper Harry Maguire. On je prije dvije godine Englesku gledao na tribinama u Francuskoj, a sad će imati nešto bolji pogled, onaj s terena. Maguire je objavio fotografiju s prijateljima s kojima je navijao za svoju zemlju uz komentar:

"Kako se stvari brzo promijene u dvije godine".

Marcusu Rashfordu koji je s 20 godina skupio već 17 nastupa za reprezentaciju, nastupit će na svojem prvom SP-u. Na Twitteru se zahvalio majci na podršci kroz cijeli život.

"Godinama si po kiši stajala uz terene, ali mama, idemo na Svjetsko prvenstvo".