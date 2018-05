EVO ZAŠTO SU OPET PRVI FAVORITI SP-a Ove zvijezde bi imale mjesto u svakoj reprezentaciji svijeta osim u Španjolskoj

Foto: Guliver Image/Getty Images

NAKON debakla na prošlom SP-u u Brazilu, kad kao aktualni prvaci nisu prošli grupu te nakon razočaravajućeg nastupa na Euru u Francuskoj, čini se da Španjolska opet ima momčad za najviše domete.

Julen Lopetegui, španjolski izbornik, radi fantastičan posao, a koliko je moćna Furija na svojoj koži osjetila je Argentina koja je u prijateljskoj utakmici koncem ožujka doživjela jedan od najtežih poraza u svojoj povijesti. Te je večeri bilo nevjerojatnih 6:1 za Španjolsku.

Ova nova Furija ima igru, ima sjajnog stručnjaka na klupi, a ima i igrače. U ovom trenutku Španjolska ima možda i najveću dubinu od svih reprezentacija svijeta i s posebnim se zanimanjem čekalo da Lopetegui objavio konačan popis za Rusiju. Jasno je bilo da će neki igrači, koji bi po svojim kvalitetama imali mjesto u najboljim reprezentacijama svijeta, morati ostati kod kuće. Upravo se to i dogodilo.

Od pet Španjolca iz Chelseaja, samo je Cesar Azpilicueta dobio poziv. Cesc Fabregas, Pedro, Marcos Alonso i što je najveće iznenađenje, Alvaro Morata, Mundijal će gledati preko TV ekrana. Među ostalim zvijezdama Premierlige koje će preskočiti turnir u Rusiji još su Juan Mata, Ander Herrera i Hector Bellerin. Poziv nisu dobili ni odlični Napolijev Callejon, Bayernov Javi Martinez, Barcini Paco Alcácer i SergiRoberto, vječni Juanfran iz Atletica, suigrač mu Vitolo, Sociedadov Illarramendi, Betisov Bartra, redom sve sjajni igrači, ali očito nedovoljno dobri za Španjolsku.

Barca je ove sezone osvojila duplu krunu u Španjolskoj, no samo su četiri igrača Blaugrane dobila poziv. To su Iniesta, Gerard Pique, Sergio Busquets i Jordi Alba. S druge strane, finalist Lige prvaka Real ima čak šest igrača u Rusiji. Za usporedbu, prije dvije godine na Euru u Francuskoj, čast Kraljevskog kluba branila su samo dvojica igrača.

Posebno iznenađenje izostanak je Alvara Morate jer bez napadača Chelseaja Lopetegui je ostao na samo dva izrazita špica – na Rodrigu Morenu iz Valencije i iskusnom Diegu Costi iz Atletica.

No Furija ima nevjerojatnu širinu i u navali Lopetegui posjeduje strašan koncentrat polivalentnih igrača poput Aspasa iz Celte te Asensija i Lucasa Vazqueza iz Reala te je s razlogom za mnoge prvi favorit za titulu prvaka svijeta.

