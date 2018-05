FANTASTIČAN DAN ZA NAVIJAČE BAYERNA Dvije odlične vijesti i jedna vrhunska

Foto: Guliver Image/Getty Images

SJAJAN tjedan za sve navijače Bayerna. Najprije je Frank Ribery produžio ugovor s prvakom Njemačke, da bi isto to danas napravili Rafinha te Robben.

Bayern Munich, who have already tied down Franck Ribery for next season, have also agreed deals with Arjen Robben and Rafinha. https://t.co/27C01YM2RP — Sportskeeda Football (@SK_Football) May 11, 2018

No, to nije bio kraj lijepim vijestima za fanova bavarskog diva. Naime, njemački mediji objavili su kako su pukli pregovori između Roberta Lewandowskog i Reala.

Njemački Sky tvrdi da je kraljevski klub definitivno odustao od dovođenja poljske gol-mašine i kako je prekinuo sve razgovore s Lewandowskim i njegovim agentom Pinijem Zahavijem. Real je želio Pojaka, ali su na Bernabeuu zaključili kako je 100 milijuna eura za 29-godišnjeg napadača ipak previše.

Premda iz Madrida još nitko nije potvrdio tu vijest, znakovita je bila izjava Karl Heinz Rummeniggea koji je odlučno kazao kako će Poljak i sljedeće sezone igrati na Allianz areni.

Real Madrid’s talks with Robert Lewandowski's agent Pini Zahavi have broken down. Real Madrid believe €100million asking price is too much for the 29-year-old forward. [Sky Germany] pic.twitter.com/lvWJ0lIj7x — RMNews (@ReaIMadridOnly) May 11, 2018

Real Madrid stop negotiations for Robert Lewandowski with Bayern Munich confident he will stay — offensiveFanTV (@OffensiveFanTV) May 11, 2018