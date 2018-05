FANTASTIČAN EL CLASICO Četiri gola, čudesne akcije, hvatanje za vrat, crveni karton i užasno suđenje (2:2)

Foto: Guliver Image/Getty Images

Odmah je počelo vatreno i na prvi gol nije trebalo dugo čekati. Nakon lijepe akcije Barcelone, mrežu je u 10. minuti zatresao Luis Suárez. No Real je brzo došao do poravnanja pogotkom Cristiana Ronalda u 15. minuti. Bila je to fantastična, prava malonogometna akcija. Kroos i Ronaldo počeli su akciju oko šesnaesterca Barce, Nijemac je naciljao glavu Benzeme na drugoj stativi koji odmah vraća povratnu loptu Ronaldu, a Portugalac pogađa za 1:1. Akcija iz udžbenika.

BARCELONA - REAL 2:2

KRAJ

86' Izašao je iz igre Toni Kroos, ušao je Mateo Kovačić

76' Marcelo je pao u kaznenom prostoru Barce, sudac Hernandez je bio blizu, ali nije pokazao na bijelu točku. Dvojbena situacija.

72' GOOOL! Golčina Balea. Velšanin je sjajno zabio nakon pasa Asensija. Ter Stegen nije mogao ništa.

58' Umalo 3:1 za Barcu koja igra bolje s igračem manje. Paulinho je zamalo zakasnio.

57' CAMP NOU JE NA NOGAMA! Valverde je izvadio iz igre Iniestu, a uveo je Paulinha. Cijeli stadion naklonio se jednom od najvećih igrača modernog doba kojem je ovo zadnji El Clasico.

52' GOOOOOL! Barcelona s igračem manje vodi, a gol je zabio, tko će drugi, nego Leo Messi! Suarez je prošao po lijevoj strani, vezni red i obrana Reala su se raspali misleći da je Urugavajac faulirao Varanea. Međutim, sudac Hernandez nije svirao ništa, Suarez je dodao Messiju, Argentinac je sjajno primio loptu, prošao je još jednog braniča Reala, a onda je sjajnim udarcem s 14-15 metara probio Navasa. Nova čarolija čarobnog Argentinca. Igrači Reala bune se i tvrde da je Suarez faulirao Varanea. Dojma smo da je Real oštrećen jer je Suarez po nogama udario Francuza.

48' Real, koji ima igrača više, odmah je navalio, Marcelo je probao, ali lopta je otišla preko gola.

46' Promjene u obje momčadi na početku! Umjesto lakše ozlijeđenog Ronalda, ušao je Asensio, a umjesto Coutinha, Semedo.

KRAJ PRVOG POLUVREMENA

47' CRVENI KARTON ZA SERGIJA ROBERTA! Baš kad se sudac spremao svirati kraj prvih 45 minuta, igrač Barce šakom je udario Marcela i zasluženo je isključen.

44' Puca od nervoze na sve strane. Ramos i Suarez dobili su žute kartone zbog žestokog verbalnog obračuna koji je umalo eskalirao, a onda je Messi u sljedećem duelu ''nagazio'' Ramosa za što je požutio.

42' NAVAS SPASITELJ REALA! Coutinho je fantastično izbacio Messija, Argentinac je izbio sam pred Navasa, probao je proći vratara Reala, ali mu se ovaj sjajno bacio u noge i spriječio novi gol Barce.

38' Marcelo je prošao po lijevoj strani, ubacio na Ronalda koji je probao parabolom, ali nije to bilo precizno.

32' Zaiskrilo je na terenu. Sukobili su se Modrić i Alba, a Španjolac je uhvatio hrvatskog veznjaka za vrat. Situaciju je primirio Iniesta.

28' Velika prilika za Ronalda nakon sjajnog dodavanja Modrića. Ali Portugalac nije uspio zabiti, odnosno, sjajno mu je obranio Ter Stegen! Fantastičan nogomet na Camp Nou.

19' Sjajna utakmica. Sad je Jordi Alba bio u odličnoj prigodi, ali je tukao preko vrata.

15' GOOOL! Kakvo otvaranje El Clasica! Odmah 5 minuta nakon Suareza, fantastično je zabio Cristiano Ronaldo. Kroos i Ronaldo počeli su akciju oko šesnaesterca Barce, Nijemac je naciljao glavu Benzeme na drugoj stativi koji odmah vraća povratnu loptu Ronaldu, a Portugalac pogađa za 1:1. Akcija iz udžbenika.

10' GOOOL! Luis Suarez zabio je za prednost Barcelone 1:0. Sergi Roberto fantastično je ubacio na drugu stativu, a na loptu je stigao prvi Urugvajac koji je pokazao kakav je majstor pred vratima suparnika.

8' Real je pokazao da se nije došao braniti na Camp Nou. Ronaldo je tukao, Ter Stegen brani.

6' Real je probao iz kontre, ali Ronaldo je uhvaćen u zaleđu.

4. Luis Suarez je pokušao, ali lopta se odbila od bloka Varanea i Barca je dobila prvi korner na utakmici.

1' Počela je utakmica na Camp Nouu.

Stigli su sastavi. Za Barcu od početka kreće Rakitić, za Real Modrić

