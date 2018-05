FANTASTIČAN EL CLASICO Sjajni golovi, prekrasne akcije, promašeni ziceri, hvatanje za vrat, crveni karton (1:1)

Foto: Guliver Image/Getty Images

BARCELONA i Real na Camp Nouu igraju 36. kolo španjolskog prvenstva. Rezultat je 1:1.

BARCELONA - REAL 1:1

KRAJ PRVOG POLUVREMENA

47' CRVENI KARTON ZA SERGIJA ROBERTA! Baš kad se sudac spremao svirati kraj prvih 45 minuta, igrač Barce šakom je udario Marcela i zasluženo je isključen

44' Puca od nervoze na sve strane. Ramos i Suarez su dobili žute kartone zbog žestokog verbalnog obračuna koji je umalo eskalirao, a onda je Messi u sljedećem duelu nagazio Ramosa na podu

42' NAVAS SPASITELJ REALA! Coutinho je fantastično izbacio Messija, Argentinac je izbio sam pred Navasa, probao je proći vratara Reala, ali mu se ovaj sjajno bacio u noge i spriječio novi gol Barce.

38' Marcelo je prošao po lijevoj strani, ubacio na Ronalda, koji je probao paralobolom, ali nije to bilo precizno

32' Zaiskrilo je na terenu. Sukobili su se Modrić i Alba, a Španjolac je uhvatio hrvatskog veznjaka za vrat. Situaciju je primirio Iniesta

28' Velika prilika za Ronalda nakon sjajnog dodavanja Modrića. Ali Portugalac nije uspio zabiti, odnosno, sjajno mu je obranio Ter Stegen! Fantastičan nogomet na Camp Nou.

19' Sjajna utakmica. Sad je Jordi Alba bio u odličnoj prigodi, ali je tukao preko vrata

15' GOOOL! Kakvo otvaranje El Clasica! Odmah 5 minuta nakon Suareza, fantastično je zabio Cristiano Ronaldo. Kroos i Ronaldo su počeli akciju oko šesnaesterca Barce, Nijemac naciljao glavu Benzeme na drugoj stativi koji odmah vraća povratnu loptu Ronaldu, a Portugalac, pogađa za 1:1. Akcija iz udžbenika.

10' GOOOL! Luis Suarez je zabio za prednost Barcelone 1:0. Sergi Roberto je fantastično ubacio na drugu stativu, a na loptu je stigao prvi Urugvajac koji je pokazao kakav je majstor pred vratima suparnika

8' Real je pokazao da se nije došao braniti na Camp Nou. Ronaldo je tukao, Ter Stegen brani

6' Real je probao iz kontre, ali je Ronaldo uhvaćen u zaleđu

4. Luis Suarez je pokušao, ali lopta se odbila od bloka Varanea i Barca je dobila prvi korner na utakmici

1' Počela je utakmica na Camp Nouu

Stigli su sastavi. Za Barcu od početka kreće Rakitić, za Real Modrić

