FEDEREROV JELOVNIK Jede vafle, tjesteninu i slatkiše

ROGER FEDERER na glasu je kao jedan od ponajboljih, ako ne i najbolji tenisač svih vremena. Švicarac je već godinama unazad oličenje vrsnog profesionalca što se posljedično zrcali i na terenu.

Dvadeseterostruki osvajač Grand Slamova u teniski panteon uspeo se i ne odveć striktnom, nutritivnom prehranom. Poput Michaela Phelpsa i Usaina Bolta, i Roger Federer miljenik je hrane koju svakodnevno konzumira običan smrtnik.

"Volim talijanske, japanske i indijske restorane. Zimi volim jesti fondi i raklet. Dva sata prije svakog meča pojedem tanjur tjestenine s laganim umakom. I ne radim to zato što sam dio nekakve kampanje za tjesteninu. Radim to već 20 godina", otkrio je švicarski tenisač jelovnik kojim zadovoljava potrebe organizma prilagođenog za vrhunski sport.

