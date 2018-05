Fenerbahče i Real u finalu Eurolige

Foto: Hina

U FINALU ovogodišnje Eurolige u Beogradu igrat će branitelj naslova Fenerbahče i madridski Real.

Iako je iznenadio cijelu Europu plasmanom na Final Four, Žalgiris ipak nije uspio napraviti još jednu senzaciju i izbaciti Fenerbahče. Iako su se triput vraćali iz velikog zaostatka, Litavci su na kraju ipak izgubili 76:67 i omogućili momčadi Željka Obradovića da obrani naslov prvaka.

Fener je do pobjede vodio Bobby Dixon s 19, dok je u Žalgirisu najbolji bio Kevin Pangos sa 16 koševa.

Turci će za svoj drugi, a Obradovićev 10. naslov europskog prvaka igrati protiv Reala koji je s 92:83 pobijedio favorizirani CSKA. Rusi su nakon prve četvrtine imali deset koševa prednosti, no Španjolci su već do poluvremena okrenuli i vodstvo nisu ispuštali do kraja susreta.

Sjajni Luka Dončić upisao je 16 koševa, sedam skokova i dvije asistencije, a toliko je zabio i Sergio Lull. Kod CSKA je najefikasniji bio Nando de Colo s 20 koševa, a po 16 su ubacili Clyburn i Hines.