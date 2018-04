FERGUSON SE NAKLONIO WENGERU "On je jedan od najvećih"

Foto: Getty Images / Guliver Image

PUNIH 17 godina Sir Alex Ferguson vodio je velike bitke s Arseneom Wengerom, a Manchester United i Arsenal u to vrijeme su tvorili jedinstveno rivalstvo. Legendarni se Škot na Old Traffordu zadržao 27 godina, a Francuz danas objavio da se poslije 22 godine na kraju sezone oprašta od Topnika.

"Zaista sam sretan zbog Arsenea Wengera. Osjećam veliko poštovanje prema njemu i prema poslu koji je napravio u Arsenalu. To što je 22 godine svoga života posvetio poslu koji voli, veliko je svjedočanstvo njegova talenta, profesionalnosti i odlučnosti. U razdoblju kad nogometni treneri traju sezonu-dvije pokazuje veliko je postignuće biti toliko dugo u klubu veličine Arsenala", poručio je Ferguson.

“I am proud to have been a rival, a colleague & a friend to such a great man” - Sir Alex Ferguson statement about Arsene Wenger on the #MUFC website pic.twitter.com/rduzFhZ5Tv