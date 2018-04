FIFA SE PRISJETILA SLAVNE MOMČADI "Susreti drugog kruga učinili su ovu generaciju Hrvatske besmrtnom"

Foto: Getty Images/Guliver Image





DO POČETKA Svjetskog nogometnog prvenstva ostalo je još manje od dva mjeseca. Povodom odbrojavanja do nogometnog ludila Fifa se na svojoj službenoj stranici prisjetila slavne generacije Hrvatske iz 1998. koja je osvojila broncu na SP-u u Francuskoj.

Hrvatska je svoj debi na Svjetskim prvenstvima upisala upravo u Francuskoj, a 20 godina kasnije, prvi put na SP-u igrat će Island i Panama.

Osim debitantskog nastupa hrvatske nogometne reprezentacije prisjetili su se i onih Senegala, Danske i Portugala.

"Momčad Miroslava Blaževića privukla je pažnju svojim stilom i poletom, kao i svojim rezultatima. Susreti drugog kruga učinili su ovu generaciju Hrvatske besmrtnom, a zadivljujuća pobjeda nad trostrukim prvakom Njemačkom uistinu ju je definirala", ističe Fifa.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

“Šuker je Hrvatsku doveo u vodstvo i u polufinalu protiv Francuske te su bili na putu ostvariti još pamtljiviji rezultat, ali ih je zaustavio dvostruki strijelac Thuram. Kao i Portugal 1966. godine, trećeplasirani je debitant imao najboljeg strijelca prvenstva - Šuker je završio na vrhu ljestvice sa šest postignutih pogodaka."

O nastupu čudesne generacije progovorio je i Luka Modrić.

"Imao sam 13 godina. Gledao sam ga s prijateljima i obitelji u Zadru. Živio sam tamo 1998. Sjećam se da smo sa svakom pobjedom bili sve sretniji. Bio je to poseban osjećaj. Bila je to i velika reklama za Hrvatsku jer je cijeli svijet napokon znao za nas. Tada sam i ja počeo sanjati da jednog dana to i ja napravim. Bilo je fenomenalno. Sjećam se i koliko smo bili nesretni nakon što smo izgubili od Francuske u polufinalu, ali i koliko smo bili sretni nakon pobjede nad Nizozemskom i osvajanja bronce. To je ostao najveći uspjeh hrvatskog nogometa", rekao je veznjak Real Madrida.