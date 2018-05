FINALE EUROPA LIGE Atletico pregazio Marseille (0:3)

Foto: Getty Images/Guliver Image, Screenshot



MARSEILLE i Atletico od 20:45 sati u Lyonu igraju finale Europa lige.

Francuzi su propustili veliku priliku u 4. minuti, ali je Griezmann u 21. iskoristio veliku pogrešku francuske obrane i doveo Atletico u vodstvo. Marseille je u 31. minuti ostao bez svog najboljeg igrača Dmitrija Payeta koji je morao izaći iz igre zbog ozljede.

U 49. minuti Griezmann je zabio i drugi gol za Atletico.

MARSEILLE - ATLETICO 0:3

TIJEK SUSRETA:

89' GOOOOOOOOL! E, sad je sigurno gotovo. Krasna kontra Atletica u kojoj je Griezmann gurnuo Diega Costu prema golu. On vraća u sredinu za Kokea, koji iz prve odigrava na drugi kraj šesnaesterca za Gabija, a on majstorski pogađa suprotni kut za 3:0.

87' Očajnički je Marseille u završnici stisnuo Atletico. Lopta dolazi do Clintona na desetak metar od gola, ali je igrač Marseilla, u želji da zabije vanjskim dijelom kopačke, pucao u - aut

84' Amavi snažno tuče s ruba šesnaesterca, ali ravno u Oblaka

81' Stativa! Ni iz čega je Marseille skoro došao do gola. Na ubačenu loptu najviše je skočio Mitroglou i odlično pucao glavom, ali se lopta odbila od stative

77' Potpuno Francuzi gube živce. Clinton je sad potpuno nepotrebno udario Kokea i dobio žuti karton

75' Onaj put se izvukao, ali Luiz Gustavo je sad dobio žuti karton zbog udaranja Gabija laktom

74' Izlazi Germain, koji je u 4. minuti promašio čisti zicer, a umjesto njega u igri je Mitroglou

69' Luiz Gustavo je grubo srušio Griezmanna, ali se izvukao bez žutog kartona. Slobodan udarac za Atletico iskosa s 25 metara... Odličan ubačaj Griezmanna, ali Saulov udarac glavom Luiz Gustavo odbija u korner. Sad Koke tuče iskosa, a Mandanda odbija loptu u korner

55' Izlazi Ocampos, a umjesti njega ulazi Clinton Njie

53' Prilika za Atletico! Iz kornera Griezmann ubacuje na prvu stativu, Rami nema nikakve šanse u skoku s Godinom, ali lopta odlazi nekoliko centimetara kraj gola. Marseille se raspada

52' Odličan udarac Griezmanna, ali lopta se od Luiza Gustava odbija u korner...

49' GOOOOOOOOOOOL! Fantastična akcija Atletica. Od početka drugog dijela jakim presingom su krenuli na Francuze. Koke savršeno proigrava Griezmanna, a najbolji Atleticov igrač hladnokrvno prebacuje Mandandu za, čini se, nedostižnih 2:0.

Bit of an Accidental Partridge from Ian Darke there when Griezmann scored. @AccidentalP pic.twitter.com/96GmdLu2Wj — Andrew Bargh (@andy_bargh) May 16, 2018

46' Počelo je drugo poluvrijeme. Vrsaljko je ostao u svlačionici, a umjesto njega u igri je Juanfran. Šime je imao žuti karton u prvom poluvremenu i Simeoneov zamjenik Herman Burgos vjerojatno nije želio ništa riskirati

45' Kraj prvog poluvremena. Marseille je više imao loptu i u otvaranju izgledao puno bolje, ali ih je presjekao Griezmannov gol i ozljede Dmitrija Payeta. Iskusni i mudri Atletico bez ikakvih problema čuva svoju prednost i teško je očekivati da će Francuzi ovo okrenuti..

41' Još jedna neopreznost Marseilleve obrane. Luiz Gustavo je iz okreta izbijao loptu, ali nije uopće vidio Griezmanna iza sebe, ali lopta je ipak prošla kraj Francuza

38' Amavi je dobio žuti karton zbog udaranja Vrsaljka

31' Ozljeda Payeta! Strašni problemi za Marseille. Osim što gube, ostali su i bez Dmitrija Payeta kojemu je otišla zadnja loža i mora izaći iz igre. Ulazi Lopez, a najbolji Marseilleov igrač u suzama je odšepao s terena

30' Opet su Francuzi bili neoprezni, ali je loše vraćenu loptu Mandanda stigao u zadnji trenutak izbiti ispred natrčalog Diega Coste

11 - Antoine Griezmann has had a hand in more goals than any other Atlético Madrid player in European competition this season (11 - seven goals and four assists) - more than double that of any teammate. Royale. pic.twitter.com/O1EuT6Tm4N — OptaJoe (@OptaJoe) May 16, 2018

29' Nema puno težih stvari u nogometu od zabijanja gola Atleticu nakon što povede. Teško će se Francuzi vratiti u susret protiv ovako čvrstog i organiziranog Atletica

23' Šime Vrsaljko je dobio žuti karton zbog naguravanja

21' GOOOOOOOOOOL! Kakva pogreška igrača Marseillea. Mandanda je s gola neporezno dodao Zambi Anguissi, kojemu se lopta odbija od nogu. Uzima je Gabi i u čistu šansu gura Griezmanna koji rutinski zabija za vodstvo Atletica!

6' Rami puca izvan kaznenog prostora, ali neprecizno. Francuzi su puno bolje otvorili utakmicu

4' Zicer za Marseille! Što je sada promašio Germain... Payet je izigrao cijelu obranu Atletica i odigrao sjajnu loptu za Germaina, ali Marseilleov napadač puca preko gola...

Valere Germain really should've given #OM an early lead vs #Atleti, but he fired his shot over. Set up by a terrific ball from Dimitri Payet, who has created the most chances in #UEL this season. #TeamOM #UELfinal #OMAtleti pic.twitter.com/7tiYAFJxXG — Jason Foster (@JogaBonito_USA) May 16, 2018

1' Počela utakmica. Marseilleovi navijači su uoči početka napravili golemu bakljadu na svojem dijelu tribina