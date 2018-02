Firmino i Salah riješili Southampton, Lovrenu tek nekoliko minuta

Foto: Getty Images / Guliver Image

TREĆU pobjedu u posljednje četiri gostujuće utakmice ostvario je Liverpool u 27. kolu Premier lige. Redsi su bez većih problema slavili kod Southamptona s 2:0, čime su se zadržali na trećem mjestu s dva boda manje od drugoplasiranog Manchester Uniteda te isto toliko bodova više od Tottenhama na četvrtom mjestu.

Liverpool je poveo u 6. minuti, a strijelac je bio Roberto Firmino nakon dodavanja Mohameda Salaha. Najbolji igrač Redsa Mohamed Salah u 42. minuti zabio je za konačnih 2:0, a asistencijom mu je uzvratio Firmino.

Salah je najkorisniji igrač lige s 22 gola i 7 asistencija, a ukupno je ove sezone zabio 28 pogodaka i dodao devet asistencija u 35 odigranih utakmica.

29 – Mohamed Salah has been directly involved in 29 @premierleague goals this season (22 goals, 7 assists); the most by a @LFC player in their debut season for the club in the competition. Heroic. pic.twitter.com/4YNjRW3Xqg