FORLAN NEZAUSTAVLJIV I U 38. GODINI Legendarni Urugvajac odigrao fantastičnu utakmicu

Foto: Screenshot





LEGENDARNI Urugvajac Diego Forlan početkom siječnja potpisao za svoj deseti klub u karijeri, a u pitanju je kineski Kitchee SC iz Hong Konga.

Iako ima 38 godina to mu ne predstavlja nikakav problem. Već je postigao pet golova u prvenstvu, a jutros je upisao svoj prvi hat-trick za Kitchee u visokoj pobjedi nad Lee Manom od 5:1.

Forlan je čak dva puta pogodio iz slobodnog udarca, a kod svog trećeg pogotka pokazao je kako i dalje ima sjajan osjećaj za gol.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA





Kitchee je prvak Hong Konga te će ove sezone prvi put nastupiti u Azijskoj Ligi prvaka gdje će za devet dana odigrati prvu utakmicu u skupini protiv Tianjina.

U 12 odigranih ligaških utakmica Kitchee je na prvom mjestu ljestvice bez poraza, uz nevjerojatnu gol-razliku od 49:8.

⚽⚽⚽



It was a first hattrick for 🇭🇰 #Kitchee for 🇺🇾 @Uruguay superstar @DiegoForlan7, making it five goals in his last two games. pic.twitter.com/2Xe8xM1M1w