Formula 1 izglasala nova pravila iako se većina ekipa protivila promjenama

Foto: Getty Images

TEHNIČKA komisija Formule 1 i Međunarodna automobilistička federacija odobrile su sijaset promjena u pogledu bolidskog aerodinamičnog dizajna koje bi osjetno trebale olakšati pretjecanja. Implementacija izglasanih pravila očekuje se u predstojećoj sezoni.

Nemogućnost pretjecanja posljednjih je godina bila etiketirana kao ponajveća boljka "najbržeg cirkusa na svijetu".

Na glasanju, inicijativom vlasnika Liberty Medije, predloženo je bilo da stražnje krilo bude šire i dublje zbog moćnijeg DRS efekta te da se pojednostave prednje krilo sa širim rasponom i manjim utjecajem protoka zraka te usisnici za kočnice bez krilaca.

Unatoč nećkanju većine ekipa - Renault, McLaren, Ferrari, Red Bull, Toro Rosso, Haas - Međunarodna automobilistička federacija blagoslovila je prijedloge koje su podupirali Mercedes, Force India, Williams i Sauber.

Prema trenutačnim pravilima, dovoljno je odobravanje četiri od deset momčadi kako bi prijedlog bio usvojen ako ga istodobno dozvoljavaju Međunarodna automobilistička federacija te Formula 1 i njezine sponzorske i promotorske kuće.

"Smatram kako nova pravila nemaju smisla. Ako ne napravimo promjene do 2021. godine, kada su najavljene goleme promjene pravila, sve postaje istinski besmisleno. Ovo je vrijeme kada bi Formula 1 trebala djelovati za dobro sporta", kritičan je bio Williamsov tehnički direktor Paddy Lowe.

