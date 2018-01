Francuska osvojila europsku rukometnu broncu!

Foto: Hina

FRANCUSKI rukometaši osvojili su treće mjesto na Europskom rukometnom prvenstvu u Zagrebu pobjedom protiv Danske 32:29 u utakmici za broncu.



Dvije vrhunske reprezentacije, svjetski prvak Francuska i olimpijkski Danska, koje su mnogi vidjeli u finalu EURA morale su se zadovoljiti dvobojem tek za utješnu broncu. Francuzi su nakon početnog danskog vodstva potkraj prvog dijela došli do prednosti od četiri gola, a tu prednost su održavali veliki dio drugog dijela. Sedam minuta prije kraja Dancima se ukazao tračak nade, smanjili su na 26-28 i imali čistu kontru koju su spriječili rumunjski suci dosudivši nepostojeće korake danskom igraču. Nakon toga je igrač utakmice Nikola Karabatić s dva gola opet odveo Francuze na +4 i svjetski prvaci ipak s medaljom odlaze iz Hrvatske.

Karabatić je utakmicu završio s devet golova iz 11 pokušaja, Cedric Sorhaindo, Kevin Mahe i Luc Abalo su zabili po 5, dok je na strani poraženih sjajan bio Hans Lindberg s 12 golova iz 14 šuteva.

Francuzima je ovo druga europska bronca, a u kolekciji imaju još tri zlata. Danci su ostali na dva zlata, jednom srebru i tri bronce.

U velikom finalu večeras igraju Španjolska i Švedska.





FRANCUSKA - DANSKA 32:29

Danci su otvorili golom Lindberga, Sorhaindo je izjednačio, a Remili i Porte rano odveli Francusku na +2. Lauge, Lindberg i Mortesen preokrenuli su utakmicu na 8:7 za Dansku na isteku prvih 10 minuta. Lindberg i Zachariassen zabijali su za 9:7 i 10:8, ali nakon 11:11 Karabatić s dva gola donosi Francuskoj novih +2 (13:11).

Na poluvrijeme je Francuska otišla s tri gola prednosti, 17:14.

Karabatić je zabio prvi u drugom dijelu za novih četiri gola razlike, Lauge je smanjio, a Porte zabio za 19:15. Abalo i Karabatić dodali su još po jedan, ali Lindberg dovodi Dance na 21:18 nakon brze kontre u 38. minuti.

U posljednjih 10 minuta Francuska je ušla s vodstvom 28:24.Lindberg je s dva brza gola vratio Dance u igru i smanjio na 28:26.

