Gejmer skinuo Ronalda s trona i postao kralj društvenih mreža

Screenshot: Twitch.tv

26-GODIŠNJI Tyler "Ninja" Belvins najpopularniji je streamer današnjice. U prijevodu, uživo na Twitch.tv platformi prenosi kako igra mega popularni Fortnite Battle Royale. Iako se radi bivšem profesionalnom gejmeru iznimnih vještina, veliki dio njegovog uspjeha temelji se na njegovom zabavnom karakteru. U ožujku Ninja je postao prvi gejmer koji se našao na listi top 10 sportaša s najviše interakcija fanova na društvenim mrežama, a samo mjesec dana kasnije na istoj je listi zauzeo prvo mjesto.

Hookit Engagement 100 na mjesečnoj bazi prati aktivnost sportaša na društvenim mrežama. Dosad je listom vladao ponajbolji nogometaš današnjica i jedna od najvećih zvijezda uopće, Portugalac Cristiano Ronaldo. Tyler "Ninja" Belvins prvi je gejmer koji se našao među najboljih 10, a samo tjedan dana kasnije zasjeo je na prvo mjesto. Iako ima svega četiri milijuna pratitelja, Ninja je privukao čak 150.3 milijuna interakcija na društvenim mrežama, dok je Cristiano Ronaldo kojeg na svim profilima prati više od 315 milijuna ljudi privukao tek 139.3 milijuna interakcija. Ponavljamo, radi se o interakcijama na društvenim mrežama, ne ukupnom broju pratitelja.

Screenshot: hookit.com



Ninja je sjajan primjer zašto se oglašivači sve više okreću esportu i gejming industriji. Publika je puno angažiranija i vjernija te više vremena ulaže u praćenje omiljenog sadržaja. Mlađa je od publike koja prati sport i lakše se odlučuje na potrošnju. To je publika odgojena i odrasla u digitalnom svijetu i većinu sadržaja konzumira na takav način. Ninja, kao pripadnik iste generacije i iste publike, to jako dobro zna, a to su prepoznali i svi oni koji njega prate.

Popularnost Ninje, bivšeg profesionalnog Halo igrača, rezultat je spleta okolnosti i napornog rada. Njegova popularnost je eksplodirala kada je Fortnite Battle Royale postao jedna od najpopularnijih igara današnjice. U samom početku bio je jedan od popularnijih streamera koji su prešli na Fortnite iako je tada imao na desetke puta manje gledatelja. To je bilo dovoljno da u Fortnite kategoriji na Twitch.tv platformi bude prvi vrhu. Kako je rasla popularnost igre, tako je rasla i njegova popularnost. Odlična promocija Epic Gamesa i Twitch.tva, zabavan karakter i odlične vještine lansirale su Ninju u orbitu, a sve je kulminiralo kada je na svom kanalu igrao s popularnim reperom Drakeom. Taj prijenos pratilo je više od 600 tisuća istovremenih gledatelja.

Fortnite je danas najgledaniji sadržaj na Twitch.tv i to bez prave konkurencije. Igraju ga i brojne poznate ličnosti, a igrač Tottenhama Dele Alli čak i prenosi na Twitchu kako igra sa svojim suigračima. Da, i Harry Kane igra Fortnite i to dosta solidno. Igraju ga i igrači Dinama. Grafika u nastavku jasno prikazuje dominaciju Fortnitea nad ostalim igrama.