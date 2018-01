Giroud: Chelsea je velik klub, zato sam došao

Foto: Twitter

NEOBIČNI trokut Giroud-Batshuayi-Aubameyang je napokon završio. Arsenal je potvrdio kupnju Aubameyanga, Giroud je službeno predstavljen u Chelseaju, a Batshuayi je u Borussiji dobio broj 44.

Nijednog od ova tri transfera ne bi bilo da se druga dva nisu dogodila, no na kraju su svi sretni i zadovoljni. Posebno Olivier Giroud (31) koji je hitno tražio klub u kojem će igrati kako bi se uspio nametnuti francuskom izborniku za Svjetsko prvenstvo.

Giroud je u Chelsea stigao za 17 milijuna eura, a ugovor je potpisao do ljeta sljedeće godine.

See you at the Bridge, @_OlivierGiroud_! 👊#GiroudIsBlue pic.twitter.com/EtkluPT2PE