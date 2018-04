GOSPODA SIR ALEX I MOURINHO Evo što su za rastanak poklonili najdražem neprijatelju

Foto: Getty Images/Guliver Image

SJAJNA gesta Alexa Fergusona i Josea Mourinha prije utakmice Manchester Uniteda i Arsenala na Old Traffordu. Povodom zadnjeg derbija njihovog kluba protiv najvećeg suparnika, odlučili su staviti po strani desetljeća rivalstva.

Arsene Wenger nakon 22 godine odlazi iz Arsenala i engleskog nogometa pa se njegov posljednji dolazak na stadion kluba sa čijim je trenerima cijelo to vrijeme bio žestok rival očekivao s velikom pažnjom.

Francuza je prilikom dolaska na travnjak Old Trafforda dočekao Mourinho i rukovao se s njim, nakon čega je Wenger produžio na tribinu, jer na Kazalištu snova kabina nije ispod razine terena ili na njemu. Ali Mourinho ga je pozvao da s njim krene prema centru igrališta.

Tamo ih je čekao Alex Ferguson, koji je Wengeru predao poklon, na opće oduševljenje navijača Uniteda, koji su aplauzom i skandiranjem pozdravili veliku karijeru njihovog ništa manjeg rivala.

Bila je ovo doista povijesna scena, jer teško je vidjeti da se ovakva dva, a kamoli tri rivala nađu na jednom mjestu kako bi se poklonili jednom od njih.

Prema prigodi i kutiji, bilo je jasno da se radi o vrijednom daru, ali tek nakon utakmice vidjelo se što su to dva trenerska velikana poklonila trećem:

Pehar na kojem je ugravirano: "Arseneu Wengeru predali Sir Alex Ferguson i Jose Mourinho u ime Manchester Uniteda, u znak priznanja za njegovu službu i uspjehe u Arsenalu od 1996. do 2018."

