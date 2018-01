Govore da je uspio slučajno, a Mrnja je treći na svijetu

Foto: Getty Images/Guliver Image

MARIN Čilić je opet u finalu velikog turnira. Dečko koji je kroz karijeru neprestano bio osporavan, a zasluge za njegove vrhunske rezultate često bile pripisivane sreći, okolnostima ili nečemu trećem, od ponedjeljka će, kako god završilo nedjeljno finale Australian Opena, biti treći tenisač svijeta.







Ili, ako hoćete, prvi među jednakima. Rafael Nadal i Roger Federer su ipak svijet za sebe.

No baš tog Nadala Čilić je izbacio u četvrtfinalu, iako će neki ponovno kazati ''ali Rafa je bio ozlijeđen''. Je li to Čilićev problem? Nije. Je li Čilićev problem što Dimitrov, Zverev, Thiem i ostali previše osciliraju? Nije. Sve što je u karijeri napravio, zaslužio je nevjerojatnim radom i zalaganjem. Zapravo, u prvih 20 igrača svijeta vjerojatno nećete naći većeg radnika od Marina. Isto se svojedobno odnosilo i na Ivana Ljubičića, koji je također bio treći iza Federera i Nadala. Jedini hrvatski bolje plasirani igrač od Ljube i Čilića bio je Goran Ivanišević. Zec je bio drugi, ali u vrijeme puno drukčijeg sustava bodovanja.

Ukratko, nemamo baš svaki dan trećeg igrača svijeta.

Marin ili Mrnja, kako ga je prozvao stric, već dvije godine pokazuje drugačije lice od onog koje smo navikli gledati. Nema izgubljenog meča, nema padanja u depresiju nakon što protivnik povede 2:1 u setovima. I to ne bilo koji protivnik. Rafael Nadal. Najbolji hrvatski tenisač s godinama je dobio ono što mu je najviše nedostajalo - samopouzdanje i vjeru u sebe, svoj tenis i svoje mogućnosti.



Onaj stari Čilić bi u toj situaciji hladno izgubio i četvrti set i nakon meča rekao: ''Igrao sam dobro, ali protivnik je bio bolji.'' Stari Čilić bi u četvrtfinalu Wimbledona protiv Gillesa Müllera, u meču u kojem set i pol nije postojao na terenu, nastavio s planom A, koji očito ne funkcionira, i izgubio meč u tri seta.





No ovaj Marin Čilić će u četvrtom setu četvrtfinala protiv Nadala dodatno podići svoju igru i slomiti poluozlijeđenog Španjolca, a protiv Müllera će spasiti tri break-lopte kod 3:4 u drugom setu, pribrati se, promijeniti plan i onda slaviti u pet setova. To je Marin Čilić koji se može nadati da je došlo vrijeme za drugu pobjedu u karijeri protiv Rogera Federera (omjer 1-8). Švicarac tek mora u petak ujutro pobijediti Hyeona Chunga, što će se vjerojatno dogoditi. U slučaju da korejska senzacija napravi i senzaciju stoljeća, Marin bi u nedjeljnom finalu bio veliki favorit.





''Igrati protiv Federera, ako do toga dođe, poseban je motiv. On je igrač koji od četvrtfinala do finala nevjerojatno diže igru i zato ga je toliko teško pobijediti u završnici. Sve se zna. Moram biti odličan u baš svakom segmentu igre i ako ja budem taj koji diktira poene imam dobru šansu'', rekao je Marin.



U zadnjih godinu dana igra tenis života. Onaj bljesak na US Openu 2014. godine bio je tek naznaka onoga što može. No tada nije bio uspio nastaviti niti s približnom formom i počeo je padati. Danas je Čilić također u briljantnoj formi. Sjajno se kreće, pun je energije, a nakon što se s njim mučio cijelu karijeru, servis mu je napokon oružje kojim se može izvući iz svih problema.

Jedine prave mrlje su mu onaj nevjerojatan poraz od Diega Schwartzmanna u 3. kolu US Opena te vrlo slab nastup na završnom turniru u Londonu. No Čilić se sa svojim timom sjajno pripremio za ovu sezonu uoči koje je najavio da namjerava osvojiti Grand Slam.



Veliku priliku ima već na prvom od četiri ovogodišnja GS-a. I sigurno nije bez šanse...