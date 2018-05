Hajduk tapka u mjestu

Foto: Nel Pavletić/Pixsell

U POSLJEDNJEM kolu hrvatske nogometne lige Rijeka je pred sedam tisuća gledatelja na Rujevici slavila rezultatom 3:1. Strijelci za domaću momčad bili su Čolak u 2., Pavičić u 36. te Puljić u 95., dok je počasni zgoditak za Bijele djelo Ahmeda Saida u 46. minuti. Ovom pobjedom Rijeka je potvrdila drugo mjesto na ljestvici, dok će se hajdukovci i šestu godinu morati zadovoljiti trećim mjestom. Teško je povjerovati da su Bijeli posljednji put viceprvaci bili u sezoni 2011./2012., a da su u međuvremenu upisali pet trećih te jedno četvrto mjesto.

S druge strane, unatoč rasprodaji gotovo cijelog kostura momčadi (Elez, Ristovski, Vešović, Mišić, Andrijašević, Gavranović), Matjaž Kek je u proljetnom dijelu prvenstva opet uspio oformiti vrlo respektabilnu i kvalitetnu momčad koja je igrom slučaja naslov propustila obraniti isključivo zbog neočekivanih podbačaja u dvobojima s Rudešom i Lokomotivom. Slovenski strateg pritom je po tko zna koji put dokazao kako mu po trenerskom znanju u HNL-u nitko nije ravan, kad je i njegova navrat-nanos sklepana Rijeka puno ozbiljnija momčad od Hajduka.

Pet bodova u posljednjih šest kola: Najgori niz Bijelih u zadnjem desetljeću

Što uopće reći za momčad iz Splita koja se prije točno mjesec dana pobjedom protiv Dinama na Poljudu mogla primaći Modrima na samo bod, a koja u finalnom poretku čak sedam bodova zaostaje za nikad gorim Dinamom. No ne samo da su izgubili borbu za naslov, nju izgleda nikad nisu ni vodili, već su dopustili Riječanima koji su zaostajali velikih pet bodova da ih preteknu na drugom mjestu. Tragičan je podatak da su Bijeli u šest odlučujućih utakmica upisali jednu pobjedu, dva remija i tri poraza, odnosno svega pet od mogućih 18 bodova.

To je najgori niz Splićana zadnjeg desetljeća za koji su svi krivi, od Nadzornog odbora, Uprave, sportskog direktora, trenera do igrača i navijača, a za koji netko mora odgovarati. Naime, hajdukovci su se u prošlosti često tješili kako je, ako ništa drugo, napredak mjerljiv s tih nekoliko smiješnih bodova više na konačnoj ljestvici. Međutim, ove sezone vratili su se korak unatrag, upisavši svega 66 bodova, tri manje nego prošle godine i to pored najlošije Rijeke i Dinama, barem ako je suditi po bodovnom kontu, unatrag najmanje par godina.

Hajdukovci uoči finala Kupa u teškoj crnoj rupi

Najviše brine to što je momčad s Poljuda prošle sezone unatoč osvojenom trećem mjestu završila furiozno, a Marko Futacs okitio se naslovom najboljeg strijelca prvenstva. U toj euforiji i s vodstvom kluba čvrsto u fotelji bilo je lako pripremati momčad za europske izazove i novu sezonu. Situacija je sada suprotna. Hajduk posrće iz kola u kolo, predsjednik i sportski direktor na odlasku su, a navijači prijete i uništavaju imovinu igrača koji na terenu u svibnju, s izuzetkom Pule, izgledaju kao da su pali s Marsa.

Prvo poluvrijeme na Rujevici bilo je jedno od najgorih u Kopićevoj eri. Bijeli, od kojih se očekuje osvajanje Kupa sljedećeg tjedna, u 45. minuta nisu napravili smislenu akciju, a kamoli uputili udarac na gol. Ni Stipica se nije proslavio, ali obrana je bila tragična, počevši s Rumunjom Stelianom do Španjolca Lopeza. Vezni red također je izgledao kao da nikad nije igrao zajedno, a u svemu je prednjačio Gambijac Hamza Barry. Vidljivo je da su svi igrači u crnoj rupi, a da pritom trener Kopić ne zna što će napraviti.

Što Kopić uopće radi na treninzima?

Otkako se još prije dva tjedna nakon poraza od Rudeša popeo na ogradu da bi Torcidi obećao kako će riješiti probleme u svlačionici, osječki strateg nije promijenio baš ništa. Gledajući prezentacije njegove momčadi protiv Rudeša, Slavena, Osijeka i Rijeke, valja se upitati što to on točno radi na treninzima, kada njegova ekipa protiv angažiranog protivnika nije u stanju tijekom devedeset minuta stvoriti barem tri stopostotne prilike za gol. Zato se zaista iluzorno nadati da Bijeli mogu do trofeja u Vinkovcima.

Pitanje je što bi osvajanje Kupa uopće dobrog donijelo na Poljud. Vrlo je moguće da bi euforija koja bi se eventualno stvorila zamaskirala pravo stanje stvari, a ono nije nimalo dobro. Hajduk za svega dva mjeseca čekaju presudni europski dvoboji i to zbog promjene u sustavu natjecanju višestruko teži, a predsjednik Uprave tek se treba izabrati, dok je slaganje momčadi predano u ruke Saše Bjelanovića i Željka Kopića koji niti imaju dovoljno iskustva, niti potpuno povjerenje ljudi oko sebe. Nažalost, čini se kako Hajduk ipak tapka u mjestu.