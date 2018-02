Hajdukov Španjolac: Na Maksimir po pobjedu

Foto: Hajduk.hr

BARCELONINU B momčad zamijenio je Hajdukom iz Splita na početku prošlog ljeta. Španjolac Borja Lopez (24) utakmicom na Maksimiru upisat će svoj 24. nastup za Bijele.



Uoči derbija na Maksimiru (nedjelja, 15:00) Borja je u intervjuu za Dalmatinski portal rekao da im je trenutno samo Dinamo u fokusu.



"Sada je samo Dinamo bitan. Znamo da je to važna utakmica i ako dobijemo možemo smanjiti razliku na vrhu. Siguran sam da ćemo ovaj tjedan odraditi dobro kako bismo pokušali pobijediti."



Prošli susret s Dinamom na Maksimiru Borja je propustio zbog ozljede.



"Mislim da će biti slična utakmica kao što je bila u Splitu, s puno intenziteta i akcija u sredini terena. Ako budemo agresivni i dobri, možemo ih svladati. Imamo dobru momčad, ali i kvalitetu za zabiti. Ohandza i Said u dobroj su formi. Idemo u Zagreb s ciljem da pobijedimo."





Smatra da ključ uspjeha leži u kompaktnosti momčadi i tvrdi da pritiska uoči derbija nema."Ključno je biti kompaktan i iskoristiti šanse koje nam se pruže. Nemamo problema s pritiskom. Znamo da je riječ o vrlo važnoj utakmici, ali spremni smo za to. Moramo pobijediti za svoje navijače, za klub."Ne vidi preveliku razliku između trenera Kopića i bivšeg trenera i sunarodnjaka Carrilla."Mislim da nema prevelike razlike između njih, nju čine samo rezultati. Trenutno smo u dobrom nizu, no obojica trenera podjednako su dobri. Carrillu želim sve najbolje u Poljskoj. Naporno treniramo, pobjeđujemo i to je uvijek važno za momčad."Prvenstvena utrka još uvijek je neizvjesna. Do kraja je ostalo 15 kola, a španjolski stoper spreman je na borbu do kraja."Puno je još bodova u igri. Ako dobijemo Dinamo na Maksimiru, razlika će biti devet bodova. Vidjet ćemo kako će se situacija rasplesti, ali sigurno je da ćemo se boriti do samoga kraja."