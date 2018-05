Hajdukovci više napokon ne mogu upirati prstom u druge

Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

U PRETPOSLJEDNJEM kolu hrvatske nogometne lige, Hajduk je pred nešto manje od 11 tisuća gledatelja na Poljudu rezultatom 1:1 remizirao s četvrtoplasiranim Osijekom. Strijelac za domaću momčad bio je Fran Tudor u 41. minuti susreta, dok je konačni rezultat nakon sat vremena igre postavio Mirko Marić.

Bila je to još jedna izrazito loša predstava Bijelih koji su po tko zna koji put ove sezone propustili iskoristiti kiks izravnog konkurenta. Ovaj put bio je to remi Rijeke u Vinkovcima čime su potpuno zakomplicirali čak i borbu za drugo mjesto koje sanjaju punih pet godina, a do kojeg mogu doći još jedino pobjedom na Rujevici.

Hajduk nikad gori u velikim derbijima na Poljudu



Istovremeno, upravo je frapantna činjenica da su u sezoni s nezapamćeno velikom svotom novca u blagajni (prodajom Vlašića, Ohandze i Ercega uprihođeno je više od čistih osam milijuna eura), rekordnom podrškom s tribina te nikad gorim konkurentima, u domaćim dvobojima s Dinamom, Rijekom i Osijekom od mogućih 18 osvojili svega četiri boda.

Puno to govori o profilu i kvaliteti igrača koje Željko Kopić ima na raspolaganju, a još više o njihovom labilnom karakteru. Unatoč jednako katastrofalnoj formi novopečenog prvaka Hrvatske, s ovakvim pristupom Hajduk se teško ima čemu nadati u finalu kupa, ako će taj trofej na koncu uopće i biti neka utjeha.

Splićani više napokon ne mogu krivce tražiti uokolo

Osječanima svaka čast na ovosezonskim prezentacijama, u više navrata šokirali su vodeću trojku i na koncu, kao što smo najavili, skrojili konačni rasplet, međutim kad momčad koja najavljuje borbu za naslov (Hajduk) u presudnih pet ligaških susreta ne može povezati dvije dobre prezentacije i upiše smiješnih pet bodova, onda je sve jasno.

Splićani više napokon ne mogu upirati prstom u druge tražeći krivicu za svoj prvenstveni posrtaj. Ovaj put sve su imali u svojim rukama pa čak i nakon nedavnog poraza od Dinama u Splitu. Da su kojim slučajem slavili protiv Belupa i Rudeša, susret s Osijekom dočekali bi s bodom više od Modrih i u potpuno drugačijoj atmosferi.

Može li Kopić riješiti probleme u svlačionici?

No čak i u takvim okolnostima, navijači Bijelih svoj su dio posla odradili (Splićane je u 18 domaćih susreta prosječno pratilo gotovo 12 tisuća gledatelja, što je prava europska brojka), ali su igrači Željka Kopića nakon relativno solidnog prvog dijela susreta u nastavak ušli neprepoznatljivi i čak pomalo bezobrazno nezainteresirani.

Iako je još nakon debakla protiv Rudeša, viseći na ogradi, osječki strateg obećao navijačima da će riješiti probleme u svlačionici, oni su očito nešto dubljeg karaktera. Izgleda da su ih najavljeni odlasci Kosa i Branca, što će za posljedicu zasigurno imati i odlazak dijela igrača, te rijetko viđena navijačka agresija, dobrano uzdrmali.

Bijele na ljeto opet čeka remont, a hrvatskim se predstavnicima ne piše dobro u Europi

Nakon dvoboja s Osijekom više no ikad jasno je da Hajduk ovog ljeta u režiji neiskusnih Kopića i Bjelanovića čeka pravi remont jer s ovakvom igrom i rezultatima u nikad goroj domaćoj konkurenciji priželjkivani plasman u play-off Europa lige bit će gotovo nemoguć ovoljetni zadatak.

Zapravo, s obzirom na viđeno, a uslijed promjene u strukturi europskih kvalifikacija, pitanje je što uopće možemo očekivati od naših predstavnika. Osijek nije ni izbliza moćan kao lani, goreg prvaka nismo imali od sezone kad su se Inter iz Zaprešića i Hajduk borili za titulu, dok Rijeka već mjesecima ne može sastaviti dvije vrhunske partije.