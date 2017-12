HEZONJIN CIRKUSANTSKI POTEZ Htio je biti spektakularan, ali...

Screenshot (Youtube)

"ZAŠTO Mario, zašto?", sigurno su se pitali navijači Orlanda kada je Mario Hezonja upropastio kontranapad i gotovo sigurne poene na utakmici protiv Detroita (102:89).

Hrvatski košarkaš pokušao je upasti među najbolje poteze večeri, a završio je u potpuno suprotnoj rubrici - među najglupljim potezima.

Zajedno s trojicom suigrača jurio je prema suparničkom košu i umjesto da je normalno proigrao suigrača, pokušao je to napraviti proigravanjem ispod svoje noge. On se osramotio, a jedini suparnički igrač koji mu je bio blizu Ish Smith lako uzeo loptu.

Hezonja je nasmijao i ekipu iz emisije Shaqtin` a Fool koju vodi legendarni Shaq O`Neal.

Hey Mario, you sure you don’t want to use the #ShaqtinGoldenTicket? 😂 pic.twitter.com/5TbAnVu4dW