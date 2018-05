Hrvatska ima europsku prvakinju u taekwondou: Nogama u glavu domaćoj miljenici uzela zlato

Foto: Hina

HRVATSKA reprezentativka u taekwondou 23-godišnja Kristina Tomić osvojila je zlatnu medalju prvog dana Europskog prvenstva koje se do nedjelje održava u ruskom Kazanju. Tomić je u finalu svladala Ruskinju Nataliju Antipenko sa 18-12.



Premda je riječ o domaćoj ljubimici, Kristina Tomić ju je svladala rutinski. Vrlo brzo ju je pogodila nogom u glavu i povela sa 3-0. U drugoj rundi je u jednom trenutku bilo i 12-4, a kada se Ruskinja približila na 12-10 sijevnule su još dvije noge u glavu i Kristina je uvjerljivo obranila svoju prednost.





Kristina Tomić je na startu morala pobijediti dvije Turkinje. Najprije Njemicu turskih korijena Elu Aydin (17-5), a potom u četvrtfinalu i reprezentativku Turske Merve Dincel (10-9) od koje je ove godine već doživjela tri poraza. U rijetko uzbudljivoj borbi, u kojoj je Hrvatica zaostajala 2-7 i stalno lovila suparničinu prednost, Tomić je polufinale osigurala doslovce u posljednjim trenucima borbe, zaradivši dva boda za udarac nogom u tijelo."Taj četvrtfinale je meni bio finale, jer to je cura koja me je pobijedila u sve četiri dosadašnje borbe, a ove godine čak tri puta. Vjerovala sam u sebe i znala sam da ako sada pobijedim Turkinju da mogu otići do kraja. Pobijedila sam ju, na isti način na koji i ona mene u našoj posljednjoj borbi, i to je bilo to. Tada sam mogla nastaviti opušteno raditi, bez grča", izjavila je Kristina Tomić.