I DALIĆ MEĐU NAVIJAČIMA Bili smo na derbiju druge lige, pili prorijeđenu pivu i razgovarali s kultnim likovima HNL-a

GORICA je svladala Varaždin s 4:2 na domaćem terenu pred malo manje od 900 gledatelja i time napravila ključan korak prema prvoligaškom nogometu. Iako je druga momčad Dinama prva na ljestvici, oni ovog puta ipak neće ući u 1. ligu, pa je tako Gorica u najboljoj situaciji s obzirom na 6 bodova prednosti ispred najbližeg pratitelja, a to je baš klub iz baroknog grada.

Dodatni dekor susretu pružili su navijači Varaždina. U Goricu su stigli s dva busa, te je ukupno oko 150 navijača u narančastim majicama s natpisom „Naš klub – naš grad“ bilo na tribinama stadiona u Gorici. Iako brojni za drugu ligu, navijači koji su stigli na gostovanje u klupskom aranžmanu, nisu bili pretjerano glasni. Tek nekoliko sporadičnih „Varaždin“ i „Gluuupaaneee“ glavnom sucu utakmice bio je jedini njihov repertoar. Među navijačima je bio i Zlatko Dalić, izbornik Hrvatske. U Varaždinu radi njegov sin Toni, a kao direktor pomaže i Dražen Ladić

Na terenu smo gledali spektakl.

Nije prošlo ni 30 sekundi, a domaćin je već zatresao vratnicu. Gorica je odigrala vrlo dobrih uvodnih 10 minuta. Gorica je bila puno bolja u uvodnom dijelu susreta u kojem je dijagonalama na bekove konstantno i efikasno stizala u završnicu napada. Malo je čudo da već tada nisu bili u vodstvu. U 39. minuti konačno su poveli. Danas raspoloženi Atiemwen Iyayi Believe okrenuo je svog čuvara, pucao ravno u vratara Nevistića, ali odbijanac je glavom u gol pospremio Matošević. Ipak, na samom kraju prvog dijela, Varaždin je poravnao.

Slobodni udarac s preko 40 metara iskosa domaćin je odlučio braniti na neuobičajen način, sa zadnjom linijom na 25 metara od gola. Varaždinci su loptu ubacili po podu iza leđa, a spremno ju je dočekao Matej Senić koji ju je od stative zakucao u mrežu. Ipak, tu nije bio kraj ludom prvom dijelu. Najprije je Lovrić izazvao bijes gostujućih navijača kada je propustio dosuditi prekršaj nad Dariom Jertecom , te je dodijelio gostima sporni slobodni udarac na centru terena. Gorica je brzo izvela prekid i izbacila je na drugoj strani Dinka Matoševića koji se sjajno snalazi između čuvara i postiže gol za 2:1 „sa zvukom sirene“.

U 52. minuti Gorica je povećala vodstvo. Dosuđen im je skraćen korner, a izvrsna „rezana“ lopta odsjela je na glavu Marija Marine koji nepogrešivo pogađa u kut suparničkih vrata. Gorica se nakon toga povukla i prepustila inicijativu Varaždinu. Najbolju šansu zapucao je Mario Sačer, a u 80. minuti utakmica se zakuhala kada je Glavica izborio, a Drožđek realizirao najstrožu kaznu. Gostima je to dalo dodatnu snagu, te su u idućih 5 minuta sabili Goricu u kazneni prostor, a domaćin je panično čuvao vodstvo. Pet minuta prije kraja susreta strasti su uzavrele, pa je Maks Juraj Čelić grubo pokosio Zenka Adriana s leđa. Igrača Gorice to je isprovociralo, pa je udario suparnika, ali je naguravanje završilo tek obostranim žutim kartonom. Sve je bilo gotovo u 92. minuti kada je Victor Astafei dobio sjajnu loptu u prostor, gdje je na širokom prostoru lagano zaobišao vratara i postavio konačan rezultat.

Nakon utakmice, pobjedu je prokomentirao i trener domaće ekipe, Ivan Prelec: „Sve čestitke idu mojim igračima jer smo imali zaista zahtjevan tjedan. U ponedjeljak smo igrali u Splitu, a u srijedu je čak 5 igrača od danas igralo i utakmicu u kupu. Bilo je jako vruće, ali reagirali smo sjajno. Energetski smo pali u drugom dijelu i prepustili inicijativu suparniku, ali smo na kraju zasluženo pobijedili. Ključan korak? Ne, prvenstvo se ne osvaja pobjedama u derbijima samo, već kontinuiranim pobjedama. Ovo je bio jedan od koraka, a još ih je 4. Previše je bodova u igri da bi kalkulirali.“

Na pitanje kako to da je kao mladi, 31-godišnji trener, dobio šansu u ekipi koja puca na prvu ligu, rekao je kako radi u klubu s vizijom: „Pa istina je da je takva odluka „hrabra“ u našim pojmovima. Ali ljudi koji vode klub ima viziju i znaju što žele. Tražili su čovjeka koji to može realizirati i tako su meni dali ovu priliku. Vizija plus doza hrabrosti je ono što uspijeva.“

Svoj dojam iznio je i Dario Jertec, kultni HNL igrač i bivši igrač, između ostalih, Dinama i Hajduka: „Prije svega bih čestitao Gorici, odigrali su zrelu i pametnu utakmicu i zasluženo su pobijedili. Nama ostaje borba za drugo mjesto i doigravanje, ali ja i dalje vjerujem da ih možemo stići. Moraju igrati i s Dinamom i Sesvetama, kao i mi, svašta se tu može dogoditi. Pozitivna serija od pet pobjeda pokazuje da smo u dobroj formi i ne predajemo se. Ali želim Gorici svu sreću.“ O usporedbi današnjeg Varaždina i nekadašnjeg HNL-ovskog Varteksa, rekao je: „To su dvije različite momčadi. Ono je bio Varteks koji se borio za drugo, treće mjesto u prvoj ligi. Ovo je jako dobra, ponajbolja momčad druge lige. Tamo je bilo puno dokazanih klasa, ovo je puno mlađa momčad ali perspektivna. Nadam se da ćemo doći do 1. lige da i ovi naši mladi dečki dožive to što sam ja doživio“. Pritom je istakao i poseban motiv: „Nije me dugo bilo u HNL-u. Nakon Hajduka sam bio u Saudijskoj Arabiji, Kuvajtu, Emiratima, ali sada sam sretan jer igram doma. Igram s guštom, doma je ipak najljepše.“.

Tako je protekao dosad najznačajniji susret ove sezone u drugoj ligi. Otvorena utakmica, pregršt prilika i golova, spornih sudačkih odluka, miris roštilja koji iz susjedne pečenjare smišljeno mami gledatelje, konstantna dobacivanja i psovke upućene sucu, kultni HNL likovi, tenzije na terenu uz pokoji incident i spretni navijači koji su na tribinu uspjeli unijeti suncobran kako bi u miru gledali nogomet. Ukratko, vidjeli smo sve najbolje što domaći nogomet može ponuditi. Tko ne zna uživati u subotnjem suncu uz prorijeđenu pivu, konstantnu zvučnu kulisu neprimjerenu za mlađe gledatelje i borbi onih na terenu do posljednje kapi znoja, taj ne zna uživati u nogometu.