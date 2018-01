I Roma zainteresirana za Badelja

Foto: Getty Images

ROMIN trener Eusebio Di Francesco za Corriere dello Sport potvrdio je interes za Milana Badelja.

Hrvatski reprezentativac četvrtu sezonu zaredom nastupa za Fiorentinu. Sve je izglednije kako će uskoro napustiti firentinski klub jer još nije produljio tekući ugovori koji traje do 30. lipnja 2018. godine.

Prema Transfermarktu, Milan Badelj trenutačno vrijedi 13 milijuna eura. Moguće je da ga Fiorentina unovči već do konca aktualnog prijelaznog razdoblja kako bi prodajom barem djelomično povratila investiciju iz 2014. godine, kada je Badelja otkupila od HSV-a za četiri milijuna eura.

#ASRoma boss Eusebio Di Francesco speaks of his admiration for #Fiorentina midfielder Milan Badelj in today’s @CorSport. The Croatian is out of contract in the summer with no renewal on the horizon... pic.twitter.com/A7LWTCAe9P