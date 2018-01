Igračima Arsenala netko bi trebao objasniti pravilo zaleđa

Screenshot (Youtube)

ARSENAL je prvi put od 1996. godine ispao već u 3. kolu FA Cupa. Na gostovanju kod Nottingham Foresta izgubio je sa 4:2.

Branitelji naslova su na City Ground istrčali u potpuno kombiniranom sastavu, a da to neće biti dan Arsenalovih igrača vidjelo se već kod prvog pogotka.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Igrala se 20. minuta kada je Lichaj neometan iz peterca lagano pogodio mrežu gostiju. Nevjerojatno je kako su igrači Arsenala ostavili ga samog, misleći da je u zaleđu.

This is #Arsenal playing the offside trap against #NFFC, when two of their defenders are standing in a wall a good five yards behind their line.



The worst piece of defensive set-up I've ever seen. #NFFCvAFC #WengerOut #FACup pic.twitter.com/LBURTH520E