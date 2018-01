IGRAO I S PRŠOM Bivši napadač Rangersa doživio srčani udar na utakmici

Foto: Getty Images/Guliver Image

BIVŠI napadač škotskog velikana Rangersa Španjolac Nacho Novo (38) doživio je srčani udar za vrijeme utakmice, a prema posljednjim informacijama njegovo stanje je stabilno.



Novo je doživio srčani udar u Berlinu na utakmici veterana Rangersa i berlinske Herthe u dvoranskom nogometu.



Španjolac je hitno prevezen u bolnicu gdje je operiran i prema posljednjim vijestima njegovo stanje je stabilno. Međutim, zbog slabog fizičkog stanja situacija je i dalje opasna, pa će Novo biti pod posebnim nadzorom tijekom idućih tjedan dana.



The Club can confirm that Nacho Novo took ill after playing in the AOK Traditionmasters tournament in Berlin yesterday. He was admitted to hospital and is in a stable condition.



Everyone at the club wishes Nacho a speedy recovery. pic.twitter.com/hQElWl2pOB