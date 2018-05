INDEX OTKRIVA STANJE MIRKA FILIPOVIĆA Evo koliko je teška ozljeda i hoće li se vratiti

Foto: Sv. Katariina

MIRKO FILIPOVIĆ jučer je izašao iz bolnice Sv. Katarina, nakon operacije lijevog koljena i jedne od najtežih ozljeda u karijeri.

Mirko nam je potvrdio da je zadobio parcijalnu rupturu medijalnih kolateralnih ligamenta, potpuno potrgao prednje križne i meniskofemoralne ligamente, istegnuo lateralne ligamente te ozlijedio hrskavicu.

Operacija je prošla uspješno, Mirko je već dugi niz godina u istih stručnjaka iz tima Dragana Primorca, no prvi put otvarali su mu lijevo koljeno. Tijekom sparinga u prošli petak, samo tjedan dana prije velikog revanša s Royjem Nelsonom u Bellatoru 200 u Londonu, Mirku je propalo koljeno.

Prebacio je težinu na lijevu nogu, a unutra je sve popucalo.

"Poludit ću, samo da bacim štake"

Razgovarali smo jutros, dok su ga vozili na prvu terapiju.

"Dobro sam, a što mogu. Osjećam se dobro, hvala svima na podršci. Samo da bacim ove štake, to mi je najgore. Ne smijem saviti nogu, u longeti sam i taj period trajat će četiri tjedna. To je najgori period, poludit ću. No, što je tu je"

Ozljeda koju je pretrpio i za mnogo mlađe sportaše znači veliki rizik za karijeru, ni Mirko se ne predaje i planira novi meč.

"Liječnici kažu šest mjeseci, to i jest neki prosjek. Lomio sam ligamente desne noge, znam što me čeka. Sve je individualno. Prosjek na 400 metara je tri minute, a svjetski rekord je oko 40 sekundi. Stvar je terapije, discipline i stanja organizma. Velika je sreća da sam potpuno spreman i utreniran, u vrhunskoj sam formi i napravit ću sve da se što prije oporavim. Molim Boga, samo da se što prije riješim štaka.. To je takva tlaka, ma katastrofa, ne mogu se okrenuti..."

Mirko kaže da ga ne zanima što o njegovoj ozljedi kaže Nelson te ne vidi razlog da ne dogovore revanš već u listopadu.

"Realno je, zašto ne? Borci doživljavaju povrede svaki dan. Čeka me opet samo rad i znoj. Žao mi je zbog navijača koji su kupili ulaznicu, no nadam se da ćemo im se odužiti. Bio sam pod adrenalinom nakon ozljede, razmišljao sam o svemu, najviše o tome kako ćemo razočarati ljude. No, Bellator će čekati", rekao nam je 43-godišnji Filipović.

