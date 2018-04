ISKLJUČENI VRSALJKO I SIMEONE Arsenal dominirao, Atletico se presretan vraća u Madrid (1:1)

NA EMIRATESU prvu polufinalnu utakmicu Europa lige igrali su Arsenal i Atletico. Nakon odlične partije i puno bolje igre Arsenala, u Madrid se gosti vraćaju puno zadovoljniji. Završilo je 1:1.

Domaći su bili bolji cijeli susret, dominirali su, imali su posjed 78 posto, nakon silnih prilika poveli su preko večeras fantastičnog Lacazettea u 60. minuti, a onda osam minuta prije kraja, nakon velike pogreške obrane Topnika i kontre Atletica, za veliki remi zabio je Antoine Griezmann.

Jednima i drugima ovaj dvomeč na neki način je posljednja prilika za spas sezone. Obje momčadi žele osvojiti ovo natjecanje jer eventualni trofej bio bi jedini koji bi osvojili ove sezone.

Ipak, Arsenal je pod puno većim pritiskom. U prvenstvu su bodovno zaostali za pozicijama koje vode u LP, kaskaju čak 11 bodova za zonom koja vodi u elitno natjecanje, izgubili su finale Liga kupa dok su u FA kupu ispali u ranijoj fazi natjecanja. Samo im osvajanje EL donosi trofej, ali i plasman u LP.

Arsenal se tako i postavio od samog početka i od prve minute gospodario je travnjakom Emiratesa. U tome je Topnicima puno pomogao i Šime Vrsaljko. Lijevi bek Atletica u samo deset minuta igre dobio je dva žuta kartona i svoju je momčad ostavio na cjedilu.

Vrsaljko je dobio je i prvi i drugi najbrži žuti karton u Europskoj ligi ove sezone. Za prvi žuti mu je trebalo svega minuta i 15 sekundi, dok je drugi dobio nakon devet minuta i devet sekundi igre. Također, Vrsaljko je pet najbrže isključeni igrač u povijesti Europa lige.

Dream start for Arsenal as Atletico Madrid go down to ten men ⚽️



Šime Vrsaljko shown fifth-quickest red card in @EuropaLeague history 🔴



Diego Simeone sent to the stands for remonstrating with the referee 😡



Bet In-Play: https://t.co/6ZtjLObwHA#ARSATL #AFCvATL