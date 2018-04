ISKLJUČENI VRSALJKO I SIMEONE Arsenal dominirao, Atletico se presretan vraća u Madrid (1:1)

Foto: Guliver Image/Getty Images

NA EMIRATESU prvu polufinalnu utakmicu Europa lige igrali su Arsenal i Atletico. Nakon odlične partije i puno bolje igre Arsenala, u Madrid se gosti vraćaju puno zadovoljniji. Završilo je 1:1. Domaći su bili bolji cijeli susret, dominirali su, imali su posjed 78 posto, nakon silnih prilika poveli su preko večeras fantastičnog Lacazettea u 60. minuti, a onda osam minuta prije kraja, nakon velike pogreške obrane Topnika i kontre Atletica, za veliki remi zabio je Antoine Griezmann. Jednima i drugima ovaj dvomeč na neki način je posljednja prilika za spas sezone. Obje momčadi žele osvojiti ovo natjecanje jer eventualni trofej bio bi jedini koji bi osvojili ove sezone. Ipak, Arsenal je pod puno većim pritiskom. U prvenstvu su bodovno zaostali za pozicijama koje vode u LP, kaskaju čak 11 bodova za zonom koja vodi u elitno natjecanje, izgubili su finale Liga kupa dok su u FA kupu ispali u ranijoj fazi natjecanja. Samo im osvajanje EL donosi trofej, ali i plasman u LP. Arsenal se tako i postavio od samog početka i od prve minute gospodario je travnjakom Emiratesa. U tome je Topnicima puno pomogao i Šime Vrsaljko. Lijevi bek Atletica u samo deset minuta igre dobio je dva žuta kartona i svoju je momčad ostavio na cjedilu. Vrsaljko je dobio je i prvi i drugi najbrži žuti karton u Europskoj ligi ove sezone. Za prvi žuti mu je trebalo svega minuta i 15 sekundi, dok je drugi dobio nakon devet minuta i devet sekundi igre. Također, Vrsaljko je pet najbrže isključeni igrač u povijesti Europa lige. Samo dvije minute nakon što je ostao bez lijevog beka, Atletico je ostao i bez trenera. Cholo Simeone je zbog žestokih prigovora udaljen s klupe i poslan na tribinu. >>> Uskoro opširnije

ARSENAL - ATLETICO 1:1

Tijek susreta:

93' KRAJ

87' Što je sad Ramseyju skinuo Oblak. Sjajno!

81' GOOOOOL! Atletico je izjednačio. Gol zlata vrijedan za Madriđane zabio je Griezmann nakon kontre i velike pogreške Koscyielnija

70' Kako dobro večeras igra Lacazette. Francuz je nakon kornera bio najviši, a lopta je za koji centimetar promašila vrata. Arsenal traži drugi gol

60' GOOOOL! Nappokon je Arsenal zabio. Englezi vode više nego zasluženo, a gol glavom je zabio večeras najbolji igrač na terenu Lacazette

58' Dugo su igrači Arsenala kružili oko vrata Oblaka, ali opasan ubačaj u zadnji trenutak čisti Godin

49' Početak identičan početku prvog poluvremena. Atletico se brani, Arsenal napada

46' Počelo je drugo poluvrijeme

45' KRAJ PRVIH 45 MINUTA

44' Sad je Correa mogao šokirati Emirates, ali je nakon lijepe minijature gađao preko gola

42' Atletico se oslobodio, Arsenal se umirio nakon paklenog početka

37' Prva prava prilika za Atletico. Griezmann je nakon fantastičnog prodora Thomasa s desetak metara snažno gađao, ali Ospina sjajno brani

33' Prvi udarac Atletica. Probao je Griezmann. Nije to bilo loše, ali Ospina brani

30' Nakon prave opsade Oblakovog gola, lopta je izbačena, pala je na 20 metara točno na volej Monrealu, ali Španjolac je za malo promašio. Arsenal je već uputio devet udaraca, od kojih su četiri išla u okvir gola dok Atletico još uvijek nije uspio uputiti niti jedan udarac prema Ospini.

27' Lacazette večeras igra odlično. Francuz je sjajno prošao kroz pola obrane, ubacio je, ali Godin jedva čisti

21' Oblak spašava Atletico. Welbeck je malo iskosa bio sam pred Slovencem, ali ovaj brani

18' Gol visi u zraku. Sad je Ramsey bio u odličnoj prigodi, ali nakon gužve nije uspio matirati Oblaka. Odmah minutu kasnije ni Wilshire nakon ubačaja Welbecka

16' Još jedan ubačaj, još jedan skokok Lacazettea i još jedan promašaj Francuza

13' Nakon žestokih prigovora sudac Turpin je na tribine poslao i Simeonea

10' CRVENI ZA VRSALJKA! U samo 10 minuta hrvatski igrač uspio je dobitio dva žuta kartona i Atletico će do kraja morati igrati s deset igrača. Lacazette je prvi došao do lopte, a Vrsaljko ga je grubo nagazio. Zaslužena kazna

9' Welbeck je sad probao iz daljine, Oblak brani

7' Lacazette je u dvije minute imao dvije sjajne prilike, ova druga bila je sjajna, ali je Oblak pokazao zašto je među najboljim vratarima svijeta

5' Arsenal ima posjed, Englezi kontroliraju utakmicu i nakon dva ubačaja uspjeli su stvoriti dvije jako dobre poluprilike. Za sada se Atletico brani

3' Prvi žuti karton na utakmici za Šimu Vrsaljka nakon rušenja Wilsherea

1' Počela je utakmica

SASTAVI:

Here it is - our team for #AFCvATL pic.twitter.com/ok796dnSGH — Arsenal FC (@Arsenal) April 26, 2018

Here's our team for #AFCvATL in text:



Ospina, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal, Xhaka, Wilshere, Ramsey, Welbeck, Ozil, Lacazette



Subs: Cech, Maitland-Niles, Holding, Chambers, Kolasinac, Iwobi, Nketiah pic.twitter.com/bTPMKgQd0K — Arsenal FC (@Arsenal) April 26, 2018

Ovo je posljednja Wengerova sezona u klubu, odlazi na ljeto i svakako bi se želio oprostiti trofejem. Francuz je svjestan da ih protiv španjolske momčadi čeka jako težak posao:

''Snaga Atletica je u tome što nemaju nekih očitih slabosti. Odlično koriste svoje prilike, iskoristit će svaki slabi trenutak svojeg suparnika. Pravila u europskim utakmicama daju veliku težinu golovima postignutima u gostima. Zbog toga, u situaciji kad prvu utakmicu igraš kod kuće, imaš tešku psihološku situaciju jer znaš da moraš postići pogodak, a svaki gol koji primiš može biti velik problem u ukupnom ishodu dvoboja'', rekao je Francuz.

Arsenal je ove sezone s 29 postignutih golova najefikasnija momčad natjecanja. Ovog puta će im s druge strane terena stajati čelična obrana Atletica koji je u nacionalnom prvenstvu primio samo 18 golova, a u šest utakmica EL-a samo tri.

Atletico je ove sezone u Španjolskoj ostao bez oba trofeja, no momčad Chola Simeonea za razliku od Topnika barem ima osiguran izravni plasman u Ligu prvaka, na temelju rezultata u Primeri.