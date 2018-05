Islanđani već bruse formu za Hrvatsku: Na treningu samo petorica igrača

Foto: Screenshot

HRVATSKU na Svjetskom prvenstvu u Rusiji u skupini čeka novi obračun s Islandom, peti u posljednjih pet godina.



Hrvatska reprezentacija okupit će se tek za tjedan dana, nakon završetka klupske sezone i finala Hrvatskog kupa u kojem igraju Dinamo i Hajduk.



Islanđani su svoje pripreme već započeli, no u nešto skromnijem broju. Na današnjem prvom treningu bila su samo petorica igrača, ali uskoro će im se pridružiti i ostatak ekipe. Island će prvi put u povijesti igrati na SP-u, a nakon impresivnog nastupa na Euru prije dvije godine, žele i u Rusiji ostaviti dobar dojam.



Put do druge faze tražit će protiv Hrvatske (26. lipnja), Nigerije i Argentine.

👌 First training today, although only with five players.



⚽️ More will join them next week.#fyririsland pic.twitter.com/6x1gUeHMiw